Kas šeit dzīvo? Iedzīvotājus pārsteidz savādi veidojumi uz mežā pamanītiem skujkokiem
Vairāki iedzīvotāji sociālajos tīklos dalījušies ar neparastu novērojumu Latvijas mežos - viņi uz skujkokiem pamanījuši savādus "urbumus", ko šķietami atstājis kāds dzīvnieks. Latvijas Dabas fonda eksperte un botāniķe Lelde Eņģele Jauns.lv skaidro, kā veidojumi uz kokiem radušies.
"Kas šeit dzīvo?" vietnē "Facebook" vaicā Vilnis, pievienojot ierakstam foto ar neparasto novērojumu mežā. Arī Elīna dalījusies ar līdzīgu foto, norādot, ka "foto uzņemti pērnajā gadā un, viņasprāt, tas esot dzeņa veikums". Vairāki iedzīvotāji teiktajam piekrituši, norādot, ka kokos, visticamāk, uzdarbojies dzenis. Tāpat netrūkst tādu minējumu kā cauna, vāvere, dzilna, stirna vai kāds kaitēklis.
"Iebāz pirkstu un pārbaudi. Pēc tam saskaiti, cik pirkstu palika un ziņkārība būs nomierināta," alternatīvu risinājumu mistērijas atrisināšanā piedāvā Brigita. Tikmēr Māra ironiski norādījusi, ka "tā notiek, ja pie durvīm nav ieejas koda".
Ornitoloģe Ilze Priedniece norāda , ka redzamie attēli liecina, ka tur barojusies melnā dzilna. Arī zoologs Ingmārs Līdaka pauž analoģiskas pārdomas. "Dzeņveidīgie jaunuļi reizēm tā trenējas lielajam pavasara darba cēlienam. Reizēm arī putnu būri cieš," norāda Līdaka, paužot, ka viņš "liktu uz" melno dzilnu.
Bet vaicāta, vai konkrētie dobumi koku bojā, botāniķe Lelde Eņģele atbild sekojoši: "Diez vai konkrētais kalums īpaši kaitē kokam - vai nu koks jau ir kalstošs vai nokaltis, vai arī pietiekami veselīgam kokam konkrētais kalums apaugs un koks dzīvos tālāk."
Melnā dzilna ir plaši izplatīta putnu suga, kas ligzdo Eiropā un Āzijā, no Spānijas rietumiem līdz Kamčatkai un Sahalīnai austrumos. Latvijā melnā dzilna ligzdo dažādu tipu, galvenokārt jauktos un skujkoku mežos, parasti skrajākās vietās – pie izcirtumiem, laucēm, stigu malās. Melnā dzilna pārtiek galvenokārt no skudru un koksnē dzīvojošu vaboļu kāpuriem, kūniņām un pieaugušajiem kukaiņiem.
Melnā dzilna ir tā saucamā ”atslēgas suga” – tās kaltajos dobumos ligzdo vairākas retas un Latvijā apdraudētas putnu sugas. Dobumus putns visbiežāk kaļ resnās apsēs vai priedēs, kas atrodas klajumiņu malās.