VIDEO: Daugavpils policijas redzeslokā nonāk ziemas laikapstākļiem neatbilstoši ģērbta persona
Sestdienas, 7. februāra, vakarā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas redzeslokā nonāca ziemas laikapstākļiem neatbilstoši ģērbta persona.
Vienlaikus arī iedzīvotāji ziņoja par sievieti, kura pilsētas centrā pārvietojās bez atbilstoša ziemas apģērba un, iespējams, atradās alkohola reibuma stāvoklī. Informācija nekavējoties tika nodota tuvākajai policijas patruļai.
Apsekojot pilsētas centra apkārtni, pašvaldības policijas darbinieki autostāvvietā pamanīja transportlīdzekli, kura braukšanas virziens un kustības manevri bija neloģiski un attiecīgi aizdomīgi. Policijas darbinieki konstatēja, ka pie automašīnas stūres atradās persona, par kuru iepriekš bija saņemti ziņojumi.
Sieviete sākotnēji nepakļāvās policistu likumiskajām prasībām un mēģināja pamest notikuma vietu. Pienākot pie transportlīdzekļa, policisti konstatēja, ka vadītāja nav piesprādzējusies, nespēj skaidri komunicēt un, iespējams, atrodas stiprā reibumā. Sieviete uzvedās bravūrīgi, provocēja policistus un atkārtoti mēģināja pamest notikuma vietu.
Ņemot vērā situāciju un iespējamo apdraudējumu gan pašai sievietei, gan citiem satiksmes dalībniekiem, tika pieņemts lēmums personu administratīvi aizturēt. Uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma darbu notikuma vietā un veica turpmākās procesuālās darbības.
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija pateicas iedzīvotājiem par vērību un aicina arī turpmāk ziņot par situācijām, kas var apdraudēt cilvēku veselību, drošību vai sabiedrisko kārtību.