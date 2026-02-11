48 gadu vecumā miris kulta seriāla “Dosona līcis” zvaigzne Džeimss Van Der Bīks
Aktieris Džeimss van der Bīks, kurš vislabāk pazīstams ar galveno lomu ASV pusaudžu drāmā “Dosona līcis”, miris 48 gadu vecumā pēc tam, kad viņam tika diagnosticēts zarnu vēzis.
“Šorīt mierpilni aizsaulē devās mūsu mīļais Džeimss Deivids van der Bīks,” teikts ģimenes paziņojumā, kas publicēts viņa sociālo tīklu kontos. “Pēdējās dienas viņš sagaidīja ar drosmi, ticību un cieņu.”
Zvaigznei slimība tika atklāta 2023. gada otrajā pusē, taču par to viņš publiski paziņoja tikai 2024. gada novembrī.
Sešu bērnu tēvs 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā piedalījās vairākos populāros seriālos un filmās, tostarp kulta seriālā “Dosona līcis” un filmā “Varsity Blues”. Viņš arī bija redzams ABC kulta situāciju komēdijā "Neuzticies B----", seriālos "Apartment 23", "CSI: Cyber" un citos.
Runājot par savu slimību, aktieris stāstīja, ka sāka pamanīt izmaiņas vēdera izejā — tas ir viens no biežākajiem zarnu vēža simptomiem. Sākumā viņš pārtrauca dzert kafiju, cerot, ka tas palīdzēs, bet pēc tam veica skrīninga pārbaudi. Pārbaudē atklājās slimības trešā stadija, kas nozīmēja, ka vēzis bija izplatījies uz tuvumā esošajiem limfmezgliem.
Van der Bīks atzina, ka viņa “zemākais punkts” ārstēšanās laikā bija sajūta, ka viņš zaudē būtiskas savas identitātes daļas. “Visas šīs skaistās lietas, ko es mīlu un ar kurām agrāk sevi definēju — tēvs, apgādnieks, vīrs — tas viss tika atņemts vai vismaz nolikts pauzē,” viņš sacīja. “Man nācās sēdēt un sev pajautāt: “Nu, kas es esmu?” Un atbilde bija: “Es joprojām esmu mīlestības vērts.””
Pēc diagnozes viņš veltīja laiku, lai veicinātu izpratni par skrīningu.
Van der Bīks bija viens no atpazīstamākajiem TV sejām 90. gadu beigās un 2000. gados, seriālā “Dosona līcis” atveidojot Dosonu Līriju līdzās Keitijai Holmsai. Seriāls tika rādīts no 1998. līdz 2003. gadam. Van der Bīks turpināja strādāt arī pēc diagnozes saņemšanas.