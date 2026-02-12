Olimpisko spēļu 6. diena: Latvijas hokejisti pret NHL zvaigznēm, kamaniņu sportā noslēgums
Šodien, 12. februārī, 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs dalību uzsāks Latvijas hokeja izlase, kam plkst. 22:10 duelis pret vienu no favorītēm - ASV. Ar komandu stafeti olimpiskās spēles noslēgsies kamaniņu sportistiem, tāpat starti distanču slēpošanā, šorttrekā un skeletonā.
Sestajā dienā kopumā tiks sadalīti deviņi medaļu komplekti tādos sporta veidos kā šorttrekā, distanču slēpošanā, kamaniņu sportā, snovbordā, ātrslidošanā, frīstaila slēpošanā un kalnu slēpošanā. Latviešiem starts jau no paša rīta līdz vēlam vakaram.
Hokejisti sāks
Par dienas vienu no gaidītākajiem notikumiem būs pašā vakarā, plkst. 22:10, kad Latvijas hokejisti C grupā uzsāks maču pret ASV.
Latvijas hokeja izlase olimpiskajās spēlēs debitēja 1936. gadā, un pēc neatkarības atgūšanas atgriezās 2002. gadā. Kopš Soltleiksitijas spēlēm izlaistas tikai vienas - 2018. gadā Dienvidkorejā. Pirms četriem gadiem Pekinā latviešiem zaudējumi visās četrās spēlēs un 11. vieta. Labākais rezultāts 2014. gadā Sočos, kad ceturtdaļfinālā pakutināti kanādiešu nervi.
Latvijas hokejisti iemēģinājuši Milānas ledu
5. februārī pēc ielidošanas Milānā Latvijas hokeja izlase nedaudz vēlāk aizvadīja arī pirmo treniņu olimpisko spēļu mājvietā.
Pirmo reizi 12 gadu laikā olimpisko spēļu turnīrā startēs arī Nacionālās hokeja līgas hokejisti. Tas nozīmē arī nozīmīgus papildspēkus Latvijas izlasei - pievienojušies uzbrucēji Zemgus Girgensons, Teodors Bļugers, Sandis Vilmanis, aizsargs Uvis Balinskis un vārtsargi Elvis Merzļikins ar Artūru Šilovu. AHL spēlē Eduards Tralmaks, Dans Ločmelis un Anrī Ravinskis. Savainojumu dēļ nevar palīdzēt Rodrigo Ābols un Ēriks Mateiko.
ASV izlasē sastāvs komentārus neprasa, turklāt tajā ir divi brāļu dueti - Kvins un Džeks Hjūzi, kā arī Metjū un Breidijs Tkačaki. Tāpat tajā ir tādi zināmi vārdi kā Džeks Eikels, Zeks Verenskis, Džeremijs Sveimens, Dilans Larkins, Čārlijs Makavojs, Ostons Metjūzs, Teidžs Tompsons un citi. “Individuāli ļoti spēcīgi, ļoti dinamiska komanda, būs daudz fiziskās spēles un daudz kontakta. Jābūt tam gataviem,” dienu pirms spēles atklāja Harijs Vītoliņš, kuram bija skaidrs par vārtsarga izvēli, kuru nekonkretizēja.
Interesanti, ka pret ASV Latvijas hokejisti aizvadīja atklāšanas spēli arī pēdējo reizi, kad ziemas spēles notika Itālijā. 2006. gadā, kad tās aizvadīja Turīnā, latvieši nospēlēja neizšķirti 3:3. Tā kļuva par Latvijas labāko spēli turnīrā. Pēc šī mača 14. un 15. februārī jāaizvada nākamās divas spēles - pret Vāciju un Dāniju.
Turnīra formāts paredz, ka pēc grupas spēlēm katras uzvarētāja un visaugstāk atrodošā komanda no pārējām automātiski iekļūs ceturtdaļfinālā, bet pārējās astoņas aizvadīs pirmo izslēgšanas spēļu kārtu par tikšanu labāko astoņu vidū.
Latvijas izlases sastāvs ziemas olimpiskajām spēlēm:
vārtsargi: Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins", NHL), Kristers Gudļevskis ("Fischtown Pinguins", Vācija)
aizsargi: Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits ("Jukurit", Somija), Uvis Balinskis (Floridas "Panthers", NHL), Ralfs Freibergs (Vitkovices "Ridera", Čehija), Roberts Mamčics (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Jānis Jaks (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Kristaps Zīle (Libereces "Bili Tygre", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija)
uzbrucēji: Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Dans Ločmelis (Providensas "Bruins", AHL), Kaspars Daugaviņš ("Huskies", Vācija-2), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning", NHL), Eduards Tralmaks (Grandrapidas "Griffins", AHL), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks"), Roberts Bukarts ("Pioneers", Austrija), Oskars Batņa ("Pelicans", Somija), Haralds Egle (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Sandis Vilmanis (Šarlotas "Checkers", AHL), Anrī Ravinskis (Ebotsfordas "Canucks", AHL)
Skeletonā sāks vīri
No plkst. 10:30 Kortīnā sacensības sāks skeletonisti. Pēc Dukuru ēras beigām Latvijā skeletons pilnībā nav zudis un, ienākot jaunajiem sportistiem, izdevies arī kvalificēties uz olimpiskajām spēlēm.
Vīriešiem Latviju pārstāvēs Emīls Indriksons, kurš 2024. gadā kļuva par ziemas jaunatnes olimpisko spēļu čempionu, bet 2025. gadā par Eiropas junioru čempionu. Viņš trasē dosies ar 20. numuru no 25 dalībniekiem. Treniņos Indriksons uzrādīja 14., 15., 19., 18., 12. un devīto vietu. Pēdējos braucienos gan nestartēja vāciešu skeletonisti.
Par galvenajiem sacensību favorītiem jāsauc briti, kuru treneru korpusā strādā Martins Dukurs. Mets Vestons ir pārliecinošs kopvērtējuma līderis Pasaules kausā, kam seko ķīnietis Jins Žengs un viņa tautietis Markuss Vaiats. Britiem gan pirms olimpiskajām spēlēm arī ķīvēšanās ar sava pārstāvētā sporta veida federāciju, kas aizliedza tiem startēt ar jaunajām ķiverēm.
Arī skeletonā medaļu ieguvēji un kopējie rezultāti tiks noteikti četru braucienu summā. Šodien tiks veikti divi braucieni, pēc kā nākamie divi sekos piektdien, 13. februārī.
Atgriežas Eiduka
No plkst. 14:00 sacensības notiks distanču slēpošanā, kur dāmas veiks 10 kilometru intervālu startu brīvajā stilā. Tam gatavojusies distanču slēpošanas līdere Patrīcija Eiduka, kura pēc 23. vietas skiatlonā nepiedalījās sprintā.
Kopumā piedalīsies veselas 111 sportistes. Patrīcija Eiduka trasē dosies ar 18. numuru, un tāpat starti paredzēti pārējām trijām latvietēm - Kitijai Auziņai (ar 75. numuru), Linda Kaparkalēja (96. numuru) un Samanta Krampe (ar 99. numuru). Visām trijām neizdevās starti sprintā.
Šajā distancē, kur katra sportiste startē noteiktā laikā, uzvarēs tā, kura šo distanci arī veiks visātrāk. Pirms četriem gadiem Pekinā par čempioni kļuva Terēza Johauga no Norvēģijas. Tieši šajā individuālajā startā Eiduka Pekinā uzrādīja labāko rezultātu - 23. vieta. Tas arī pagaidām viņas labākais sniegums olimpiskajās spēlēs. Kitija Auziņa Pekinā ieņēma 68. vietu, bet Samanta Krampe - 93. vietā.
Šajā Pasaules kausa sezonā Eiduka šajā distancē Trondheimā ieņēma 29. vietu, bet Davosā uzrādīja augsto 15. vietu. Tieši šie divi starti bijuši sprintā brīvajā stilā un var secināt, ka tā ir viena no spēcīgākajām Eidukas distancēm.
Šorttrekisti cīņā par augstākajām vietām
No plkst. 21:28 Milānā 1000 metru ceturtdaļfinālus sāks šorttrekisti Reinis Bērziņš un Roberts Krūzbergs. Bērziņš savā kvalifikācijas slidojumā aizvadīja taktisku slidojumu un ieņēma otro vietu, bet Krūzbergam par labu nāca tiesnešu lēmums.
Šorttrekisti aizvada kvalifikācijas sacensības 1000 metros
Latvijas šorttrekisti Reinis Bērziņš un Roberts Krūzbergs 10. februārī aizvadīja 1000 metru kvalifikācijas sacensības 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs.
Krūzbergs slidos trešajā ceturtdaļfinālā un divi no konkurentiem būs tie paši, kas kvalifikācijā - polis Mihals Nevinskis, kurš uzvarēja, kā arī ķīnietis Suns Longs (viņš foto finišā bija noteikts kā ātrāks). Tāpat šajā slidojumā piedalīsies mājinieks Pjetro Sighels un francūzis Kventins Ferko.
Bērziņam otro slidojumu pēc kārtas būs jācīnās kopā ar titulēto Nīderlandes šorttrekistu Jensu van’t Voutu. Viņi abi viens otru labi zina, jo trenējas kopā. Tāpat šajā ceturtdaļfinālā, kas būs noslēdzošais no visiem, startēs korejietis Jonguns Rims, ķīnietis Ksaojuns Lins (arī startēja ar Bērziņu kvalifikācijā) un itālis Luka Spečenhauzers.
Formāts paredz, ka no katra ceturtdaļfināla pusfinālā iekļūs divi labākie. Tāpat pusfinālā iekļūs divi labākie trešo vietu ieguvēji. Pusfināls un fināls arī paredzēts šodien - no plkst. 22:07 un 22:48.
Kamaniņniekiem pēdējās sacensības
Ar komandu stafeti plkst. 19:30 noslēgsies šī sporta veida sacensības olimpiskajās spēlēs. Latvija Pekinā izcīnīja bronzu un arī šoreiz būs kā viena no medaļu pretendentēm.
Latviju šajā stafetē pārstāvēs Kristers Aparjods, medaļniece Elīna Ieva Bota, divnieks Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un dāmu divnieks Kitija Bogdanova/Marta Robežniece. Tieši kamaniņu sportā ir līdz šim vienīgā izcīnītā medaļa Latvijai, ko dāmām ieguva jau minētā Bota.
Bez Latvijas medaļu pretendentu sarakstā vēl var minēt Vāciju, Austriju, Itāliju un arī ASV. Tas nozīmē, ka kopumā par godalgām varētu nopietni cīnīties veselas piecas nācijas. Pirmo reizi olimpiskajās spēlēs stafetē būs arī dāmu divnieks, kas noslēgs stafeti.
Elīna Ieva Bota - olimpiskā vicečempione
Otrdien, 10. februārī, Latvijas kamaniņu sportiste Elīna Ieva Bota kļuva par olimpisko vicečempioni kamaniņu sportā.