Šodien 06:37
Tests: gudrs saimnieks vai rēķinu maksātājs?
Pēkšņi atnākot ziemai, daudzās mājsaimniecībās ikdienas sarunas sāk raisīties ap komunālajiem maksājumiem un mājokļa uzturēšanas izmaksām, taču ne visi aizdomājas, cik lielu daļu no šiem tēriņiem nosaka mūsu pašu zināšanas.
Šobrīd Latvijas vides un enerģētikas politika piedzīvo straujas pārmaiņas, sākot no jauniem saules paneļu norēķinu veidiem un beidzot ar stingrākām prasībām apkures sistēmām un atkritumu šķirošanai.
Lai palīdzētu tev neapjukt informācijas plūsmā, esam sagatavojuši praktiskās kompetences testu, kas ļaus noskaidrot, cik labi orientējies "zaļajos džungļos" un vai nepārmaksā tur, kur valsts piedāvā atbalstu. Aizpildi testu, pārbaudi savas zināšanas un iegūsti jaunas – kā tērēt un patērēt gudrāk.
PROJEKTU ""Klimata kurss" – SIA "Izdevniecība "Rīgas Vilņi"" sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā" FINANSIĀLI ATBALSTA EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS.