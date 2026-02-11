“Veiksme tagad nozīmē ko citu!" ASV kalnu slēpotāja Lindsija Vona pēc trešās operācijas publicē foto
Titulētā ASV kalnu slēpotāja Lindsija Vona sociālajos tīklos publicējusi foto no slimnīcas, informējot, ka viņai veikta jau trešā operācija un tā noritējusi veiksmīgi.
“Man šodien bija trešā operācija, un tā noritēja veiksmīgi. “Veiksme” šodien nozīmē pavisam ko citu nekā pirms dažām dienām. Es atgūstos un lēnām virzos uz priekšu — lai arī tas notiek gausi, es zinu, ka viss būs labi. Esmu ļoti pateicīga visam fantastiskajam medicīnas personālam, draugiem un ģimenei, kas bijuši man līdzās, kā arī par šo skaisto mīlestības un atbalsta vilni no cilvēkiem visā pasaulē. Un vēl — milzīgi apsveikumi maniem komandas biedriem un visiem Team USA sportistiem, kuri ir trasēs un ar savu sniegumu mani iedvesmo, dodot man, par ko just līdzi un turēt īkšķus,” sociālajā tīklā “Instagram” raksta Vona.
Jau vēstīts, ka savā pirmajā paziņojumā kopš kritiena, ko piedzīvoja svētdien nobrauciena disciplīnā Kortīnā d'Ampeco, Vona atzina, ka, "neskatoties uz intensīvām fiziskām sāpēm", viņa nenožēlo lēmumu startēt olimpiskajās spēlēs ar kreisā ceļgala krustenisko saišu plīsumu.
41 gadu vecā sportiste uzstāja, ka pirms olimpiskajām spēlēm Pasaules kausa sacensībās gūtais ceļgala krustenisko saišu plīsums "nekādā veidā nebija saistīts ar kritienu" Kortīnā d'Ampeco.
Ierakstā sociālajos tīklos no slimnīcas Treviso Vona klāstīja, ka kritiens saistīts ar to, ka atradās pārāk tuvu līnijai, kad viņas labā roka ieķērās vārtos, izgriežot ķermeni un izraisot kritienu.
Vona smago kritienu piedzīvoja tikai 13 sekundes pēc starta, kad saskrējās ar vārtiem trasē, un, viņai kritienā slīdot, slēpes palika piestiprinātas pie zābakiem. "Es guvu sarežģītu stilba kaula lūzumu, kas pašlaik ir stabils, bet būs nepieciešamas vairākas operācijas, lai to pienācīgi izārstētu," viņa teica.
"Mans olimpiskais sapnis nebeidzās tā, kā es to biju sapņojusi. Tas nebija stāsta vai pasakas beigas, tā bija vienkārši dzīve. Es uzdrošinājos sapņot un smagi strādāju, lai to sasniegtu," Vona piebilda.
Vona nesniedza informāciju par to, vai plāno beigt karjeru.
Viņai jau ir veiktas divas operācijas, lai stabilizētu kreisās kājas lūzumu, vēstīja Itālijas mediji.
Pirms starta olimpiskajās spēlēs Vona pavēstīja, ka viņas kreisajam ceļgalam ir pilnībā sarauta krusteniskā saite, kā arī bojāts menisks un kaula sasitums.
Kalnu slēpotāja pagājušajā sezonā pēc teju sešu gadu pārtraukuma atgriezās sacensību apritē. Pagājušajā sezonā viņa kļuva par vecāko sievieti, kura Pasaules kausa izcīņā ir ieguvusi vietu uz goda pjedestāla, Sanvelijas trasē ASV finišējot otrajai supergigantā.
Šosezon pieredzējusī kalnu slēpotāja sacentās astoņās Pasaules kausa sacensībās, no kurām septiņas reizes iekļuva labāko trijniekā.
Vona, kura Pasaules kausā ir izcīnījusi 84 uzvaras, olimpiskajās spēlēs tikusi zelta un bronzas godalgas nobraucienā, kā arī bronzas supergigantā.