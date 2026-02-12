Ilze Auzere pēc debijas uz operas skatuves: "Tas bija ļoti īpašs un skaists notikums"
Finansistei un grāmatu autorei Ilzei Auzerei šis gads paliks atmiņā ar kādu īpašu notikumu - viņa debitēja Latvijas Nacionālajā operā, piedaloties Džakomo Pučīni operā "Turandota".
“Tas bija ļoti īpašs un skaists notikums. Esmu Operas fonda dalībniece jau 30 gadus, un, kad jūnijā, sezonas noslēguma pasākumā, tur notika daudzsolīšana, es solīju uz statistes lomu, lai iegūtu iespēju piedalīties kādā no izrādēm. Es ziedoju operai. Tā arī sākās mans ceļš uz operas skatuvi,” stāsta Ilze. Sākotnēji Auzerei paredzēta vieta korī kā nabagcilvēkam, taču vēlāk viņa ar pārsteigumu uzzināja, ka tiks arī otrajā cēlienā. “Man piešķīra galma dāmas lomu otrajā cēlienā. Tas tiešām bija pārsteigums, un, manuprāt, sanāca pat labāk, nekā plānots.”
Īpašu šo vakaru padarījis arī tuvāko cilvēku atbalsts. “Man ļoti daudz draugu bija atnākuši skatīties operu. Pēc tam mēs nosvinējām manu debiju un pie reizes arī savlaicīgi manu vārdadienu,” atceras Ilze.
Vai to var saukt par sapņa piepildījumu? “Es nezinu, vai tas man bija tāds sapnis, bet teātra un operas pasaule aizņem ļoti lielu daļu no manas dzīves. Un būt daļai no tās – tas ir kaut kas pavisam cits. Šis viss kopā ir tāds neplānota sapņa piepildījums. Šīs lietas ir atnākušas kā Dieva dāvanas,” viņa ar gandarījumu teic. Vai Ilze plāno vēlreiz kāpt uz operas skatuves? To viņa vēl nezina, jo uzskata, ka nekas nevar pārspēt debijas vakaru. “Tajā vakarā man šķita, ka šis nebūs pārspējami, bet piedalīties vēlreiz, protams, būtu tikai patīkami, es justos kā īsts operas darbinieks.”