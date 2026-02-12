Ceturtdien Latgales dienvidos gaiss iesils līdz nulle grādiem.
Šodien 07:03
Sals sāk atkāpties - ceturtdien gaidāma siltākā diena pēdējā mēneša laikā
Ceturtdien maksimālā gaisa temperatūra Latvijā būs no nulle grādiem Latgales dienvidos līdz -6 grādiem Vidzemes ziemeļos, prognozē sinoptiķi.
Līdz ar to gaidāma siltākā diena pēdējā mēneša laikā.
Vietām valstī uzspīdēs saule, dažviet Latgalē turpinās nedaudz snigt. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš.
Rīgā nav gaidāmi nokrišņi un starp mākoņiem var parādīties saule, pūtīs neliels ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz -3..-4 grādiem.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 987-991 hektopaskāls jūras līmenī.