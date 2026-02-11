Dž. Dž. Džilindžera komēdijas "Perfektie" pirmizrāde
2026. gada 11. februārī kinoteātrī "Forum Cinemas" pirmizrādi piedzīvoja Dž. Dž. Džilindžera melnā komēdija "Perfektie".
FOTO: jestrā burziņā nosvinēta Dž. Dž. Džilindžera melnās komēdijas "Perfektie" pirmizrāde
Trešdien, 11. februārī, kinoteātrī "Forum Cinemas" pirmizrādi piedzīvoja Dž. Dž. Džilindžera melnā komēdija "Perfektie".
Filma "Perfektie" veidota pēc itāļu kino hita “Perfetti sconosciuti” (“Pilnīgi svešinieki”) motīviem. Kinoteātros visā Latvijā filma “Perfektie” būs skatāma no 13. februāra. Pēc filmas pirmizrādes ir paredzēta īpašo seansu programma dažādās Latvijas pilsētās, dodot iespēju skatītājiem satikties ar filmas radošo komandu.
Filma “Perfektie” ir ironijas pilns stāsts par godīgumu, privātumu un attiecību trauslumu digitālajā laikmetā, uzdodot skatītājiem neērtu, bet aktuālu jautājumu, cik daudz no mūsu dzīves patiesībā slēpjas viedtālruņos? Filmas stāsts sākas pilnmēness aptumsuma naktī, kad septiņi seni draugi sanāk kopīgās vakariņās. Vakara gaitā kāds ierosina spēli, kurā ikviens noliek savu telefonu uz galda un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Sākumā nevainīgā spēle šķiet kā nekaitīgs joks, jo katrs ir pārliecināts, ka viņam nav, ko slēpt. Bet vai tā tiešām ir?
Lomās: Dārta Daneviča, Dainis Grūbe, Intars Rešetins-Pētersons, Linda Kalniņa, Mārtiņš Egliens, Jānis Āmanis, Anete Kursīte un Santa Breikša.
Kinolente uzņemta trīs valstu versijās – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – vienās un tajās pašās lokācijās Viļņā. Šis ir līdz šim nepieredzēts projekts Baltijas kinovēsturē, kas apvienojis reģiona producentu un radošo komandu spēkus, radot gan vienotu vizuālo pasauli, gan trīs unikālas interpretācijas par stāstu, kurā septiņi seni draugi vienas vakariņu nakts laikā atklāj savus slēptākos noslēpumus.
No 20. februāra filma būs skatāma Īrijā un Ziemeļīrijā. Igauņu versiju noskatījušies vairāk nekā 72 000 skatītāju kopš filmas pirmizrādes 16. janvārī Igaunijā.
Dž. Dž. Džilindžers prezentē savu jauno kinokomēdiju "Perfektie"
2026. gada 4. februārī kinoteātrī "Forum Cinemas" notika režisora Dž. Dž. Džilindžera melnā humora komēdijas "Perfektie" mediju seanss.
Latvijas versijas režisors ir Dž. Dž. Džilindžers, producents Kristians Alhimionoks (“Centaur Films”). Oriģinālo scenāriju (“Perfetti sconosciuti”) sarakstīja Paolo Dženovēze, Filipo Boloņja un Paolo Kostella, bet adaptāciju veidojis Dž. Dž. Džilindžers. Operators Mihkels Soe, mākslinieks Gregs Zundelovičs, kostīmu māksliniece Anda Ščerbaka, grima māksliniece Līga Ozola, skaņu režisors Matīss Krišjānis, montāžas režisore Paula Ločmele un mūzikas komponists Andris Vilcāns. Lietuvas versijas režisors – Daiņus Kazlausks, Igaunijas – Aruns Tamms.
Ieskats Dž. Dž. Džilindžera komēdijā "Perfektie"
Dž. Dž. Džilindžera režisētā melnā humora komēdija “Perfektie”, kas veidota pēc itāļu režisora Paolo Dženovēzes slavenās filmas “Perfekties svešinieki” (“Perfetti ...