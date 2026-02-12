Kāpēc ziemas apavos svīst kājas?
Tas nav nekas neparasts, ja ziemas apavos svīst kājas. Tomēr tas nav patīkami, jo sasvīdušas kājas kļūst mitras, tāpēc ātrāk salst, turklāt rodas gaužām nepatīkams aromāts, ar kuru pievelkas arī apavi.
Vai vainojama saslimšana?
Ja kājas svīst stipri, ir vērts par to konsultēties ģimenes ārstu. Pastiprināta kāju svīšana var būt saistīta ar dažādām saslimšanām, piemēram, diabētu, asinsrites sistēmas problēmām vai sēnīšu infekciju. Svīšanu var izraisīt arī veģetatīvā nervu sistēma.
Kādus apavus un zeķes izvēlēties?
Ja ar veselību viss kārtībā, iespējams, pie pastiprinātas svīšanas ir vainojami nepareizi izvēlēti apavi. Protams, ziemā svarīgākais, lai kājām būtu silti, tāpēc dažkārt gadās izvēlies apavus, kas ir pārāk silti laikapstākļiem. Ziemas apaviem jābūt kvalitatīviem, ražotiem no dabīgiem un elpojošiem materiāliem. Tiem jābūt arī pietiekami brīviem, jo cieši pieguļošos apavos kājas svīst pastiprināti.
Svarīgas ir arī zeķes. Nēsājot sintētiska materiāla zeķes, kājas svīdīs stiprāk, savukārt dabīgas kokvilnas zeķes lēnāk žūs un ilgāk saglabās nepatīkamo mitro kāju sajūtu. Ja kājas tiešām svīst stipri, vislabāk izvēlēties speciālās zeķes, kas paredzētas aktīvām fiziskām nodarbībām. Tādas var nopirkt sporta preču veikalos.
Rūpīgi jākopj gan apavi, gan pēdas
Ziemas apavi ir domāti, lai ar tiem dotos ārā, nevis iekštelpām. Pēc atgriešanās mājās apavus rūpīgi notīri un izžāvē. Ļoti būtiska ir arī apavu dezinficēšana – aptiekās nopērkami speciāli līdzekļi. Tā apavus pasargāti no tā, ka tajos savairosies baktērijas. Ideāli, ja ir vairāki apavu pāri, ko pamainīt – kamēr viens pāris kārtīgi izžūst, nēsā citus.
Arī par pēdām ziemā ir jārūpējas. Pāris reižu nedēļā palutini tās, iemērcot un paturot silta ūdens vanniņā, kur izšķīdināti daži zilie graudiņi vai pielietas pāris karotes ābolu etiķa. Aptiekās nopērkami arī tā saucamie kāju dezodoranti – to lietošana var krietni uzlabot situāciju.