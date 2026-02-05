Sāļā torte ar krēmsieru un lasi. Foto: Shutterstock
Garšīgi
Šodien 06:31
Viegla sāļā torte ar krēmsieru un lasi - bez cepšanas
Sāļās tortes joprojām ir aktuālas un pat atrod jaunu vietu mūsdienu kulinārijas tendencēs, it īpaši kā radošs vai sezonāls ēdiens, svētku uzkoda vai apēdamas mākslas darbs uz galda.
Šī ir ļoti viegli pagatavojama sāļā torte, kas labi sanāk pat bez lielas kulinārās pieredzes — ideāli svinīgākām ģimenes vakariņām, svētku galdam vai ciemakukulim.
Sastāvdaļas
(6–8 porcijām)
Pamatam:
- 1 iepakojums tostermaizes (bez garozām)
Krēmam:
- 400 g krēmsiera (piem. Philadelphia)
- 200 g skābā krējuma vai grieķu jogurta
- 2–3 ķiploka daiviņas (pēc garšas)
- Sāls, pipari
- Pēc gaumes – rīvēta citrona miziņa vai kaperi
Pildījumam:
- 150 g kūpināta vai mazsālīta laša
- 1–2 svaigi gurķi
- 1 paprika
- Sauja lociņu vai dilles
Dekoram:
- Ķirštomātiņi
- Zaļumi
- Gurķu šķēlītes
Pagatavošana
- Gatavojam krēmu: samaisi krēmsieru, krējumu/jogurtu, sarīvētu ķiploku, sāli un piparus līdz viendabīgai masai.
- Pildījums: sagriez visu mazos gabaliņos. Nelielu daļu iemaisi krēmā.
- Sākam kārtot – uz šķīvja vai kūkas veidnē liec maizes kārtu, pārsmērē ar krēmu un tā 3-4 kārtas.
- Atkārto 3–4 kārtas.
- Virspusi nosmērē ar krēmu, dekorē ar dārzeņiem un zaļumiem.
- Liec atdzesēties ledusskapī vismaz uz 2–3 stundām (vēl labāk – pa nakti).