Paslēpta siļķe kažokā - un citas receptes no kursīšnieces Intas Plāces krājumiem
Kursīšu iedzīvotājai Intai Plācei patīk rosīties gan virtuvē, gan dārzā. Un Intas kundze nav skopa - labprāt dalās dažās no savām receptēm.
Intas Plāces īpašā recepte ir paslēpta siļķe kažokā. To gatavo šādi: izgrebj formas maizes vidu un kārto salātus kā parasti. Kad maize piepildīta, pārsedz ar maizes vāciņu. Pirms pasniegšanas sagriež šķēlēs.
Citi virtuves triki
• Citādi marinēti gurķi: marinādei uz litru ūdens liek divas ēdamkarotes sāls, sešas — cukuru un divas — etiķa esences. Cukurs pārņem esenci un tie kļūst ļoti garšīgi.
• Gurķus var skābēt minerālūdenī! Pievieno garšvielas kā parasti un tur istabas temperatūrā. Gatavi jau otrajā dienā.
• Labs un atspirdzinošs našķis ir atkausēti citroni. Svaigiem citrusaugiem nogriež galus, sagriež plānās šķēlēs un ieliek saldētavā. Atkusuši tie nav tik skābi, turklāt ir labs C vitamīna avots.
• Pēdējos pāris gadus Jelgavas mazbērni Intai prasa, lai marinē cūku ribiņas. To dara tā: svaigas sagriež gabalos, izvāra sālsūdenī ar pipariem un tad marinē ar šašlika garšvielām un tomātu mērci. Cep grilā. Bērniem garšo labāk nekā šašliks. Ribiņas var cept uzreiz vai pāris dienu ļaut marinādei ievilkties.
• Salāti ziemai no diviem kilogramiem kāpostu, 300 gramiem biešu un 300 gramiem burkānu. Visus svaigus jāsarīvē. Vispirms ar puslitru karstu marinādi, kurā 100 grami etiķa, 2 ēdamkarotes sāls, 2 ēdamkarotes cukura un garšvielas, aplej burkānus un bietes. Tad lēnām iecilā kāpostus, bet ar rokām kārtīgi izmīca, lai rodas sula. Pilda burkās, uzlej vēl marinādi un pasterizē 20 minūšu (burkas liek aukstā ūdenī).
• Mazajās tortiljās ieklāj neceptu kotlešu masu, sarullē un liek cepešpannā. Pārlej ar olu, krējuma un siera maisījumu, pārrīvē sieru. Cep 200 grādos apmēram pusstundu.
• Samaļ upenes un šūmē vienādās daļās ar cukuru, kamēr tas izkūst. Šāds maisījums pagrabā glabājas bez vārīšanas. Viņa tur ledusskapī. Ziemā ir svaigs un dabīgs produkts, ko uzlikt uz pašceptas ierauga maizes.
