Elektrība nepiedod kļūdas: kad tu pēdējo reizi pārbaudīji vadus?
Kad tu pēdējo reizi pārbaudīji elektrības vadus savā mājā? Nekad tas nav darīts? Vai arī zinošais kaimiņu Jānis pārbaudīja toreiz, kad par elektrību vēl maksājām latos? Izrādās, elektrotīkla pārbaude jāveic reizi desmit gados.
Stāsta AS Sadales tīkls mācību centra direktors, elektrozinību eksperts Artūrs Šmats.
Tas, ka katrai mājsaimniecībai jāorganizē iekšējā elektrotīkla jeb elektroinstalācijas pārbaude ne retāk kā reizi desmit gados, noteikts Ministru kabineta Ugunsdrošības noteikumos.
Kāpēc tas vajadzīgs?
Vairums dzīvojamo ēku ir būvētas vēl padomju laikā. To elektroinstalācija, ja vien nav mainīta, ir novecojusi, turklāt nav paredzēta tik lielam jaudīgu elektroierīču klāstam, kādu ikdienā lieto mūsdienās. Ja ekspluatē nolietotu vai bojātu elektroinstalāciju, tā kļūst par bumbu ar laika degli; agri vai vēlu rezultāts būs ugunsgrēks vai elektrotrauma. Pārbaudē laikus var atrast problēmas un tās novērst.
Kā pārliecināties, ka speciālists ir kvalificēts?
Elektrotīklu var pārbaudīt elektriķis, kurš savu kvalifikāciju var apliecināt ar sertifikātu vai apliecību. Tev ir tiesības pirms pakalpojuma sniegšanas lūgt speciālistam šo apliecinājumu uzrādīt kopā ar personu apliecinošu dokumentu, lai izvairītos no negodprātīgiem pakalpojumu sniedzējiem.
Cik maksā pārbaude?
Izmaksas ir atkarīgas no īpašuma veida, platības, elektroinstalācijas sarežģītības, vecuma un citiem tehniskiem faktoriem. Provizoriski neliela vienistabas dzīvokļa pārbaude var izmaksāt, sākot no vairākiem desmitiem eiro, savukārt plašākos vai tehniski sarežģītākos objektos – arī vairākus simtus eiro. Tomēr atceries – tā ir investīcija pašas, ģimenes un īpašuma drošībā, turklāt uz turpmākajiem desmit gadiem.
Vai jāuzrāda kādi elektroinstalācijas dokumenti?
Jaunākām privātmājām, visticamāk, ir pieejama ēkas elektroinstalācijas dokumentācija vai projekts; tas speciālistam lieti noderēs. Tomēr speciālisti rēķinās, ka 99 % padomju laikā celto daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem šādas dokumentācijas nav. Elektrotīkla pārbaude ir iespēja gūt divkāršu labumu – ne tikai pārliecināties par sava mājokļa elektroinstalācijas tehnisko stāvokli, bet arī iegūt elektrotīkla shēmu, kuru speciālists sagatavos pārbaudes laikā.
Kā notiek pārbaude?
Pārbaude ilgst apmēram stundu vai divas. Visvairāk laika aizņem dokumentu noformēšana un rekomendācijas.
Gaidot elektriķi, atbrīvo pieeju kontaktligzdām, gaismas slēdžiem, sadalnei ar automātslēdžiem vai drošinātājiem, lai visam ērti var piekļūt. Vispirms speciālists vizuāli pārliecināsies par elektroinstalācijas kopējo tehnisko stāvokli, novērtējot gaismas slēdžus, kontaktligzdas, elektrības sadalni, kas visbiežāk atrodas mājokļa priekštelpā. Pēc tam ar speciāliem mērinstrumentiem veiks elektriskos mērījumus, lai pārliecinātos, vai ēkā uzstādītie drošinātāji atbilst tehniskajām prasībām un elektroinstalācijas bojājumu gadījumā nostrādās. Elektriķis pārbaudīs arī vadu un kabeļu izolācijas kvalitāti, lai pārliecinātos, vai tie nav savu laiku nokalpojuši, un ar termokameru pārbaudīs kontaktsavienojumu vietas, vai tās nekarst. Pēc pārbaudes saņemsi rekomendācijas, ja būs nepieciešams kaut ko uzlabot.
Speciālists visu fiksēs dokumentā, un tas paliks tavā rīcībā. Uz tā pamata vēlāk varēsi veikt nepieciešamos uzlabojumus, kā arī pēc desmit gadiem nākamās pārbaudes laikā to uzrādīt speciālistam salīdzināšanai.