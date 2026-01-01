Valsts "nogriež" atbalstu: daļai mājsaimniecību no šodienas dārgāka elektrība
No šodienas noslēgsies 2023. gadā noteiktais valsts atbalsts elektroenerģijas tarifos, un daļai mājsaimniecību ar vienfāzes un triju fāžu pieslēgumu ikmēneša maksājums par jaudas uzturēšanu pieaugs, informēja AS "Sadales tīkls".
Elektroenerģijas tarifu strauja pieauguma ierobežošanai 2023. gadā tika noteikts valsts atbalsta risinājums. Tas noslēgsies 2026. gada 1. janvārī, ietekmējot faktisko maksājumu par sadales pakalpojumiem biežāk izmantotajiem privātpersonu pieslēgumiem ar jaudu no 16 līdz 25 ampēriem (A) un "Pamata" tarifu plānu.
Mājsaimniecībām ar vienfāzes pieslēgumu ikmēneša maksājums par jaudas uzturēšanu atkarībā no izvēlētās jaudas no janvāra pieaugs par 0,2 līdz 1,26 eiro mēnesī, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), bet mājsaimniecībām ar triju fāžu pieslēgumu - par 1,92 līdz 3,50 eiro bez PVN. Šīs izmaiņas neietekmēs mājsaimniecības, uz kurām valsts atbalsts netika attiecināts (ar 32 A un jaudīgākiem pieslēgumiem), kā arī juridiskās personas - šiem klientiem faktiskā maksa par jaudas uzturēšanu 2026. gadā paliks nemainīga.
Ietekmes uz ikmēneša maksājumu nebūs arī tiem klientiem, kuri izmanto "Speciālo" tarifu plānu, kas ir piemērots izņēmuma gadījumiem, piemēram, īpašumiem ar neesošu vai izteikti mazu patēriņu, vasaras mājai ziemas sezonā vai neapdzīvotam, pārdošanā izliktam dzīvoklim. Vienlaikus no janvāra nedaudz palielināsies "Speciālajam" plānam raksturīgā patēriņa izdevīguma robeža.
Informāciju par to, kurš tarifu plāns būs izdevīgākais pie konkrētā ikmēneša patēriņa, var iegūt "Sadales tīkla" tarifu kalkulatorā. Uzņēmumā skaidro, ka, izvēloties "Speciālo" plānu, ir rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības var strauji palielināt ikmēneša izmaksas, tāpēc mainīgās vai grūti paredzamās situācijās ieteicams palikt pie "Pamata" tarifu plāna, kas ir atbilstošākā izvēle ikdienas patēriņam un izmanto ap 97% mājsaimniecību.
Iespējamās citas izmaiņas elektroenerģijas rēķinos 2026. gadā nebūs saistītas ar sadales pakalpojumu, bet var būt saistītas ar mainīgu patēriņa apjomu vai elektroenerģijas kilovatstundas (kWh) tirdzniecības cenas izmaiņām.
"Sadales tīklā" norāda, lai ikmēneša izmaksas būtu optimālas, elektrības pieslēguma jaudu ir būtiski izraudzīties atbilstoši mājsaimniecības elektroenerģijas lietošanas paradumiem, ko ietekmē mājsaimniecībā izmantotās elektrotehnikas klāsts un jauda.
Arī 2026. gadā aizsargātie elektroenerģijas lietotāji - trūcīgas vai maznodrošinātas personas, daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti, personas ar pirmās invaliditātes grupu - atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam varēs turpināt saņemt atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem norēķiniem par elektroenerģiju 20 līdz 25 eiro apmērā. Atbalstam nav jāpiesakās, jo tas tiek piešķirts automātiski kā atlaide elektroenerģijas rēķinā. Plašāka informācija pieejama Klimata un enerģētikas ministrijas mājaslapā.
Sadales tarifs ir maksa par kritiski nozīmīgās elektroapgādes sistēmas uzturēšanu un attīstību. "Sadales tīkla" pārvaldībā visā Latvijā ir elektrolīnijas apmēram 92 000 kilometru kopgarumā, ap 28 000 transformatoru apakšstaciju, vēl lielāks skaits sadales skapju, 1,1 miljons viedo elektroenerģijas skaitītāju un citu iekārtu.. Šī infrastruktūra ļauj nodrošināt elektrības piegādi gandrīz 800 000 mājsaimniecību un uzņēmumu visā Latvijā.
Sadales pakalpojumā iekļauta arī maksa par pārvades pakalpojumu, ko Latvijā nodrošina AS "Augstsprieguma tīkls" (AST). AST novembra beigās ir paziņojusi par jauniem tarifiem no 2026. gada janvāra. Tā kā konkrēti uz AS "Sadales tīkls" attiecināmās jauno pārvades tarifu izmaksas pēc būtības nav mainījušās, šo izmaiņu ietekmē "Sadales tīkla" klientiem izmaksas par elektroenerģijas pārvadi nemainīsies.
2024. gadā "Sadales tīkla" apgrozījums bija 371,812 miljoni eiro, bet peļņa - 28,256 miljoni eiro.
"Sadales tīkls" ir valstij piederošajā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.