Šī viena populārā virtuves ierīce patērē tikpat daudz elektrības kā seši ledusskapji
Ledusskapis parasti tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem elektroenerģijas patērētājiem mājsaimniecībā, taču ir ierīce, kas patērē vēl vairāk...
Rēķinu par elektrību var būtiski palielināt tāda virtuves sadzīves tehnika kā trauku mazgājamā mašīna, vēsta "The Sun". Izdevums skaidro, ka saskaņā ar "Schneider Electric" datiem trauku mazgājamā mašīna vidēji patērē 1800 vatu elektroenerģijas, kas ir 1,8 kilovatstundas.
Tikmēr standarta ledusskapis ar saldētavu patērē aptuveni no 300 līdz 800 vatiem, kas nozīmē, ka trauku mazgājamās mašīnas var patērēt līdz pat sešām reizēm vairāk elektroenerģijas nekā ledusskapis.
Tomēr, kā norādīts rakstā, ir veidi, kā samazināt trauku mazgājamās mašīnas ekspluatācijas izmaksas.
Jo īpaši var apsvērt iespēju ieslēgt ierīci naktī, jo daudziem lietotājiem ir pieejams nakts tarifs, kad elektrības cena ir zemāka, pateicoties mazākam pieprasījumam šajā laikā.
Tajā pašā laikā, kā norādīts rakstā, nav obligāti jāgaida līdz naktij, lai ieslēgtu trauku mazgājamo mašīnu - tam var izmantot atliktās mazgāšanas funkciju.
Lai ietaupītu elektroenerģiju, ieteicams arī mazāk bieži darbināt trauku mazgājamo mašīnu, pilnībā to piepildot - tas nozīmē mazāk mazgāšanas ciklu, bet vairāk trauku vienā reizē.
Pirmajā brīdī mazgāšana ar rokām varētu šķist laba alternatīva, tomēr izdevums brīdina, ka tādā veidā bieži tiek iztērēts vairāk ūdens nekā, izmantojot trauku mazgājamo mašīnu, jo mūsdienu iekārtas to patērē ļoti maz.
Savukārt trauku žāvēšana dabiskā veidā - gaisā, nevis ar mašīnas žāvēšanas funkciju - ir labs risinājums, kas tiešām palīdz ietaupīt.
Kādas vēl ierīces patērē visvairāk elektroenerģijas mājsaimniecībā? Šajā sarakstā ietilpst:
- veļas mašīnas;
- trauku mazgājamās mašīnas;
- veļas žāvētājas;
- ledusskapji un saldētavas;
- televizori, portatīvie datori un spēļu konsoles;
- apgaismojums;
- cepeškrāsnis;
- mikroviļņu krāsnis;
- tējkannas.