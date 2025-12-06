Kuriem iedzīvotājiem nākamgad pieaugs elektrības rēķini un par cik? Skaidro "Sadales tīkls"
AS "Sadales tīkls" (ST) norāda, ka elektroenerģijas sadales tarifi 2026. gadā paliks nemainīgi, tomēr no 1. janvāra daļai iedzīvotāju strauji pieaugs ikmēneša maksājums par jaudas uzturēšanu.
Kā norāda ST, maksas paaugstinājums saistāms ar to, ka, sākot ar 2026. gada 1. janvāri, noslēgsies 2023. gadā noteiktais valsts atbalsta risinājums tarifu strauja pieauguma ierobežošanai privātpersonām. Un tas, savukārt, ietekmēs faktisko maksājumu par sadales pakalpojumiem biežāk izmantotajiem privātpersonu pieslēgumiem – ar jaudu no 16 līdz 25 ampēriem (A) un "Pamata" tarifu plānu.
Mājsaimniecībām ar vienfāzes pieslēgumu ikmēneša maksājums par jaudas uzturēšanu atkarībā no izvēlētās jaudas no janvāra pieaugs par 0,20 līdz 1,26 eiro mēnesī, neieskaitot PVN. Bet mājsaimniecībām ar triju fāžu pieslēgumu – maksājums par jaudas uzturēšanu pieaugs par 1,92 līdz 3,50 eiro, neieskaitot PVN.
Izmaiņas neietekmēs mājsaimniecības, uz kurām valsts atbalsts netika attiecināts (ar 32 A un jaudīgākiem pieslēgumiem), kā arī juridiskās personas – šiem klientiem faktiskā maksa par jaudas uzturēšanu 2026. gadā paliks nemainīga. Ietekmes uz ikmēneša maksājumu nebūs arī tiem klientiem, kuri izmanto "Speciālo" tarifu plānu, kas ir piemērots izņēmuma gadījumiem (īpašumiem ar neesošu vai izteikti mazu patēriņu, piemēram, vasaras mājai ziemas sezonā vai neapdzīvotam, pārdošanā izliktam dzīvoklim). Vai un kādas izmaiņas rēķinā gaidāmas no janvāra, ikviens pats var noskaidrot sadalestikls.lv pieejamajā tarifu kalkulatorā.
Vienlaikus, saistībā ar valsts atbalsta beigām no janvāra nedaudz palielināsies "Speciālajam" plānam raksturīgā patēriņa izdevīguma robeža (skat. tabulā zemāk). To, kurš tarifu plāns būs izdevīgākais pie konkrētā ikmēneša patēriņa, var noskaidrot tarifu kalkulatorā.
"Izvēloties "Speciālo" plānu, ir rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības var strauji palielināt ikmēneša izmaksas, tāpēc mainīgās vai grūti paredzamās situācijās ieteicams palikt pie "Pamata" tarifu plāna - tā ir atbilstošākā izvēle ikdienas patēriņam, ko izmanto ap 97 % mājsaimniecību," norāda ST.
Iespējamās citas izmaiņas elektroenerģijas rēķinos 2026. gadā nebūs saistītas ar sadales pakalpojumu, bet var būt saistītas ar mainīgu patēriņa apjomu vai elektroenerģijas kilovatstundas tirdzniecības cenas izmaiņām.
Lai ikmēneša izmaksas būtu optimālas, elektrības pieslēguma jaudu ir būtiski izraudzīties atbilstoši mājsaimniecības elektroenerģijas lietošanas paradumiem, ko ietekmē mājsaimniecībā izmantotās elektrotehnikas klāsts un jauda.
Arī 2026. gadā aizsargātie elektroenerģijas lietotāji (trūcīgas vai maznodrošinātas personas, daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu) saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu varēs turpināt saņemt atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem norēķiniem par elektroenerģiju 20 līdz 25 eiro apmērā. Atbalstam nav jāpiesakās – tas tiek piešķirts automātiski kā atlaide elektroenerģijas rēķinā.