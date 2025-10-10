"Tiek izsaukti mednieki un suņi tiek nošauti..." Zīmola "Modra olas" īpašnieks dalās sāpīgā ziņā un meklē juridisku palīdzību
Traģēdiju piedzīvojis zīmola "Modra olas" īpašnieks, jaunais zemnieks Modris Konovalovs, kurš sociālajos tīklos dalījies ar ziņām par to, ka nežēlīgi nošauti viņa suņi.
Modris Konovalovs savā "Instagram" kontā ievietojis paziņojumu, norādot, ka meklē juristu, lai saņemtu konsultācijas saistībā ar traģisko incidentu, kurā nošauti viņa suņi – Bora, Bruno un ČipiĻipi.
“Boras, Bruno un ČipiĻipi vairs nav starp mums. Suņus nogādāju uz ekspertīzi, bet pašlaik citu informāciju sniegt nevaru. Esmu iekšēji miris,” raksta Modris, paužot dziļu izmisumu un sāpīgas zaudējuma sajūtas.
Viņš norāda, ka suņi bija aizklīduši, taču viņu dzīvības tika pārtrauktas, kad tika nošauti. Modris stāsta, ka par šo notikumu neviens nevar sniegt skaidrojumus, tāpēc viņam ir nepieciešams jurists, kas labi pārzina dzīvnieku aizsardzības likumus. "Manuprāt, pirmajā vietā būtu jāizsauc suņa ķērāji, jāidentificē dzīvnieks ar čipu, jāsazinās ar saimnieku, un tikai pēc tam jārisina tālākie jautājumi. Taču vietā tiek izsaukti mednieki, un suņi tiek nošauti, kamēr policija vienkārši piesedz šo rīcību,” viņš raksta.