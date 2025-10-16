Iedzīvotāji piketā Bauskā strostē mēru. "Mēs vēlamies taisnību un atbildību!" VIDEO
Piketā, kurā pēc Modra Konovalova trīs suņu nošaušanas iedzīvotāji pieprasīja policijas priekšnieka Egīla Gaiļa atlaišanu, ļaužu krustugunīs nonāca arī Bauskas novada mērs Aivars Mačeks.
Demonstranti viņu ielenca tādā kā ielokā un izjautāja par vairākām neprecizitātēm, kas ieskauj traģiskos notikumus Brunavas pagastā. Aktīvisti lūdza mēru paskaidrot, viņuprāt, pretrunīgos policijas priekšnieka izteikumus izmeklēšanas gaitā, lūdza Mačeku atklāt uz kāda pamata un kurš pieņēma lēmumu suņus nonāvēt, kā arī vaicāja, kad atbildīgās personas tiks sauktas pie atbildības.
"Jūs neatbildējāt uz nevienu jautājumu. Kur tad ir jūsu atbildība kā novada domes priekšsēdētājam?" pēc kāda laika viņam vaicāja piketa rīkotāja Alma Spangere. Uz ko Mačeks atbildēja, ka "mēs vienmēr vēlamies kādu pakārt". Viņš norādīja, ka uz vairākiem jautājumiem nevar atbildēt, jo nav par tiem informēts un uzsvēra, ka viņam jāveic savs darbs, kamēr citi veic savējo. Tomēr nedaudz vēlāk viņš piemetināja, ka "tie, kuri tiks atzīti par vainīgiem arī saņems atbilstošu sodu".
Spangere pieprasīja viņam nākamo 10 darba dienu laikā ieplānot sēdi, kurā tiks apspriesti visi sabiedrību interesējošie jautājumi suņu nonāvēšanas lietā, un aicināja sēdes laikā ieslēgt kameras un mikrofonus, lai visi cilvēki par notiekošo tiktu informēti. Pēc kā iedzīvotāji izplūda aplausos. Tomēr vairāki iedzīvotāji neapmierināti noteica, ka "mērs tā arī nesniedza ziņas par konkrētām rīcībām, ko viņš plāno saistībā ar notikušo darīt".
"Taisnību!" sauca daļa demonstrantu, kamēr citi iestājās par "Atbildību!". Bet vēl kāda norādīja, ka "nelūdz mēru kādu sodīt, bet solidarizēties ar cilvēkiem un cīnīties par taisnību."
13. oktobrī Mačeks norādīja, ka "nosoda šajā situācijā pārsteidzīgi pieņemto lēmumu un pārspīlēto rīcību, suņus nošaujot". Tāpat viņš aicināja mājdzīvnieku īpašniekus rūpēties par saviem mīluļiem, nepieļaut to klaiņošanu un nepakļaut viņus iespējamām traģiskām sekām.
Jau ziņots, ka saistībā ar pagājušajā piektdienā notikušo trīs suņu nošaušanu Bauskas novadā sākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, ja rezultātā tie gājuši bojā. Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir zināms kā saimniecības "Modra olas" īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki pieder viņam.
Pašvaldībā skaidro, ka 10. oktobrī novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kas privātīpašumā Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa veica saziņu ar "Dzīvnieku glābšanas dienestu" - dzīvnieku ķērājiem. Taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Tika uzsākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, un tiek pārbaudīti visi notikušā apstākļi. Par šo pārkāpumu saskaņā ar Krimināllikumu iespējams piemērot brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem.
Turklāt pašvaldības policijā ir uzsāktas divas administratīvās lietas — par stirnas nonāvēšanu un suņu klaiņošanu. Šobrīd tiek veikta arī dienesta pārbaude attiecībā uz trīs pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri šobrīd turpina pildīt savus pienākumus. Pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas uz dienesta pārbaudes laiku.