Pikets pie Bauskas domes: iedzīvotāji prasa taisnīgumu nošauto suņu lietā
Šodien no plkst. 9.30 līdz 11 pie Bauskas novada domes notika pikets ar mērķi pieprasīt deputātu iesaisti lietā par suņu ...
Bauskā meklē pašvaldības policijas priekšnieku. Iepriekšējais atlaists pēc triju suņu nošaušanas skandāla, kas izraisīja sašutuma vētru
Bauskas novada pašvaldība izsludinājusi konkursu uz novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu. Līdzšinējais pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis amatu zaudēja 30. oktobrī sakarā ar sabiedrības sašutumu izraisījušo skandālu, kad tika nošauti saimniecības "Modra olas" īpašnieka Modra Konovalova trīs suņi.
Pretendentiem jāpiesakās līdz 4. decembrim, jaunajam pašvaldības policijas priekšniekam piesolīta 2136 eiro alga pirms nodokļu nomaksas, kā arī vairāki citi labumi.
Egīls Gailis tika atlaists, pamatojoties uz Bauskas novadā izveidotās komisijas starpziņojumu par dienesta pārbaudi. "Bauskas novada pašvaldība izsaka patiesu līdzjūtību nošauto suņu saimniekam un visiem, kurus šis notikums ir skāris. “Mēs apzināmies, ka Brunavas pagastā notikušais ir radījis dziļu emocionālu rezonansi. Vēlos uzsvērt atkārtoti, ka pašvaldība nosoda iesaistīto personu nesamērīgo rīcību, suņus nošaujot,” toreiz paziņoja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks.
Pārbaudē konstatēts: policijas priekšnieks nav pilnvērtīgi izvērtējis notikumu, nav noteicis prioritātes un atstājis procesu bez kontroles; pārbaudes gaitā iegūtā informācija nesniedza apstiprinājumu tam, ka darbinieki būtu izsaukuši Valsts policiju; pašvaldības policijas darbinieki atstāja notikuma vietu notikuma laikā; darbinieku sniegtajos paskaidrojumos un video materiālos novērotas pretrunas, kas rada šaubas par notikumā iesaistīto personu godprātību; nav ievēroti iekšējās kārtības noteikumi par ķermeņa kameru lietošanu: pēc pieejamās informācijas atsevišķās notikuma epizodēs un brīdī, kad darbinieki kontaktējās ar trešajām personām, kameras bija izslēgtas. Nav ievērota video materiālu lejupielāžu kārtība; pieejamie dienesta pārbaudes materiāli liecina, ka pavēle šaut nav dota.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 10. oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā notika traģisks incidents, kurā tika nošauti trīs suņi, kas piederēja uzņēmējam Modrim Konovalovam. Divi no dzīvniekiem bija kucēni. Saskaņā ar oficiālo informāciju, pašvaldības policija saņēma izsaukumu par it kā agresīviem suņiem, un pie notikuma vietas tika piesaistīts arī vietējā mednieku kolektīva pārstāvis, kurš dzīvniekus nošāva, pirms ieradās dzīvnieku glābēji.
Bauskā notiek protesti pret trīs suņu nošaušanu
Ceturtdien, 16. oktobrī, Bauskā notiek protesta akcija saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Akcijas dalībnieki, tostarp Bauskas ...
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) šonedēļ paziņojis, ka suņu nošaušanas lietā četras personas varētu tikt sauktas pie kriminālatbildības. Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pie Bauskas novada domes jau notikuši piketi, kura dalībnieki pieprasīja deputātu aktīvu iesaisti lietā par suņu nošaušanu. Piketētāji bija ieradušies ar ziediem, svecēm un saviem mājdzīvniekiem, rokās turot plakātus ar uzrakstiem: “Mēs neprasām brīnumus, tikai taisnīgumu,” “Mēs par reāliem cietumsodiem dzīvnieku slepkavām,” “Lodes vara nav Dieva griba!”