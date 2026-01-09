Nekurinātās telpās līdz nāvei nosalis sirmgalvis. "Piezvani. Apciemo. Palīdzi," aicina mediķi
Neatliekamais medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) dalījies ar kādu traģisku stāstu, aicinot iedzīvotājus šajos ziemīgajos laikapstākļos vairāk pievērst uzmanību saviem senioriem.
"Šonedēļ mūsu mediķi saņēma satrauktu zvanu no kāda iedzīvotāja – jau vairākas dienas viņi nebija manījuši savus kaimiņus, kuriem vajadzētu būt mājās," norāda NMPD. "Diemžēl, ierodoties, mediķi konstatēja, ka abi kaimiņi ilgstoši atradušies nekurinātā telpā, kā rezultātā vienu nogādāja slimnīcā ar smagu ķermeņa atdzišanu, bet otram tika konstatēta nāve."
"Piezvani. Apciemo. Palīdzi. Parūpējies par saviem senioriem ik dienu, jo īpaši šobrīd, kad ārā ir liels aukstums!" aicina mediķi.
Tāpat mediķi šajā ziemīgajā laikā aicina gādāt par bērnu drošību, norādot, ka aizvadītajās brīvdienās četri bērni vecumā no 3 līdz 11 gadiem guva smagas traumas, laižoties ar ragaviņām. NMPD iesaka vecākiem pārliecināties par drošību, kad bērns ar ragaviņām brauc no kalna, un pārrunāt drošības aspektus ar bērniem, kuri uz kalna dodas kopā ar draugiem vai vecākiem brāļiem un māsām."