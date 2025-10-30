Nošauto suņu lietā atklāti būtiski pārkāpumi - Bauskas pašvaldības policijas priekšnieks zaudē amatu
Bauskas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz komisijas starpziņojumu par dienesta pārbaudi, šodien, 30. oktobrī, ar Bauskas novada domes lēmumu no amata atbrīvots pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis.
Bauskas novada pašvaldība izsaka patiesu līdzjūtību nošauto suņu saimniekam un visiem, kurus šis notikums ir skāris. “Mēs apzināmies, ka Brunavas pagastā notikušais ir radījis dziļu emocionālu rezonansi. Vēlos uzsvērt atkārtoti, ka pašvaldība nosoda iesaistīto personu nesamērīgo rīcību, suņus nošaujot,” pauž Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks.
Dienesta izmeklēšanas uzdevums ir noteikt, vai pašvaldības policijas darbinieki pilnībā ievērojuši noteikto rīcības algoritmu, kādā jāreaģē uz izsaukumiem par dzīvnieku apdraudējumu. Šis algoritms ir izstrādāts, lai nodrošinātu sabiedrības drošību, dzīvnieku aizsardzību un skaidru atbildības sadalījumu.
Komisija pārbaudē vērtē un salīdzina dienesta ziņojumus, veic klātienes intervijas ar notikumā iesaistītajiem. Pārbaudē konstatēts: policijas priekšnieks nav pilnvērtīgi izvērtējis notikumu, nav noteicis prioritātes un atstājis procesu bez kontroles; pārbaudes gaitā iegūtā informācija nesniedza apstiprinājumu tam, ka darbinieki būtu izsaukuši Valsts policiju; pašvaldības policijas darbinieki atstāja notikuma vietu notikuma laikā; darbinieku sniegtajos paskaidrojumos un video materiālos novērotas pretrunas, kas rada šaubas par notikumā iesaistīto personu godprātību; nav ievēroti iekšējās kārtības noteikumi par ķermeņa kameru lietošanu: pēc pieejamās informācijas atsevišķās notikuma epizodēs un brīdī, kad darbinieki kontaktējās ar trešajām personām, kameras bija izslēgtas.
Nav ievērota video materiālu lejupielāžu kārtība; pieejamie dienesta pārbaudes materiāli liecina, ka pavēle šaut nav dota.
Ņemot vērā atklātos faktus un nepieciešamību tos pilnvērtīgi izvērtēt, komisija ir lūgusi papildu laiku darba turpināšanai, lai sagatavotu visaptverošu dienesta pārbaudes materiālu nodošanai Valsts policijai.
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs ir uzdevis pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājam Aivaram Vilciņam iepazīties ar dienesta pārbaudes starpziņojumu un pieņemt lēmumu par darbinieku atbildību un atbilstību ieņemamajam amatam.
Pašvaldība līdz šim ir paļāvusies uz policijas profesionalitāti un operatīvo rīcību, īpaši situācijās, kurās nepieciešama ātra lēmumu pieņemšana. Tomēr šis gadījums skaidri parāda, ka pat profesionālu dienestu darbībā var rasties situācijas, kurās nepieciešama padziļināta izvērtēšana un uzlabojumi.
Pašvaldības policijas darba uzlabošanai nekavējoties tiks pārskatīti visi iekšējie normatīvie akti, to atbilstība likumdošanai, kā arī to ievērošanas iekšējās kontroles mehānismi. Plānots, ka rīt, 31. oktobrī, tiks izdots rīkojums amata konkursa izstrādei. Atbilstoši Pašvaldību likumā noteiktajam, uz amatpersonas amatu tiek sludināts atklāts konkurss. Prasības un konkursa vērtēšanas nosacījumus nosaka izpilddirektors.
Jau vēstīts, Valsts policija ir ierosinājusi kriminālprocesu un veic izmeklēšanu. Daļa publiskajā telpā izteikto apgalvojumu ir pamatoti, īpaši par komunikācijas kavēšanos un skaidrības trūkumu. Tajā pašā laikā vēlamies norādīt, ka vairākas interpretācijas ir pārspīlētas vai balstītas uz nepilnīgu informāciju. Pašvaldība nav slēpusi faktus, bet gan rūpīgi apkopojusi tos, lai sniegtu sabiedrībai precīzu un pārbaudītu skaidrojumu.
10. oktobrī Bauskas novada Pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kas privātīpašumā Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa veica saziņu ar “Dzīvnieku glābšanas dienestu” - profesionāliem dzīvnieku ķērājiem. Zināms arī, ka mednieku kolektīva pārstāvis ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
13. oktobrī ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu E. Gailim uzdots sniegt paskaidrojumu par rīcību notikumā, kā arī pieprasīt papildu paskaidrojumus no notikumā iesaistītajiem pašvaldības policistiem. Trīs pašvaldības policijas darbiniekiem uzsākta dienesta pārbaude.
Izvērtējot pašvaldības policijas priekšnieka paskaidrojumu, 15. oktobrī izveidota dienesta komisija, lai vērtētu, vai pašvaldības policisti ir ievērojuši procesuālo darbību algoritmu. Pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis no 15. oktobra uz pārbaudes laiku ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas.