“Es zinu, ka mani suņi tika nežēlīgi nogalināti” - Modris Konovalovs sniedz savu notikumu versiju
Divas nedēļas pēc traģiskajiem notikumiem, kas satricināja sabiedrību, Modris Konovalovs, kurš ir zināms kā saimniecības “Modra olas” īpašnieks, ir nolēmis lauzt klusēšanu saistībā ar viņu trīs suņu nogalināšanu. Sociālajā tīklā “Instagram” viņš publicējis video, kurā atklāti runā par piedzīvoto un sniedz savu notikumu versiju.
“Boras, Bruno un ČipiĻipi vairs nav starp mums. Suņus nogādāju uz ekspertīzi, bet pašlaik citu informāciju sniegt nevaru. Esmu iekšēji miris,” rakstīja Modris, paužot dziļu izmisumu un sāpīgas zaudējuma sajūtas.
Vēlāk Bauskas pašvaldībā skaidroja, ka 10. oktobrī novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trim agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kas privātīpašumā Brunavas pagastā apdraudējuši saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājusies ar “Dzīvnieku glābšanas dienestu” — dzīvnieku ķērājiem. Taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Modris Konovalovs 10. oktobrī zaudēja savus trīs mājdzīvniekus – četrus gadu veco Boru, deviņus mēnešus veco Bruno un tikai četrus mēnešu veco kucēnu Čipi Ļipi. Dzīvnieki it kā esot aizklīduši no īpašuma un uzbrukuši stirnai.
Pašvaldībā skaidro, ka 10. oktobrī novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kas privātīpašumā Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa veica saziņu ar "Dzīvnieku glābšanas dienestu" – dzīvnieku ķērājiem. Taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
"No notikuma ir pagājušas divas nedēļas, vēlos padalīties ar savām emocijām, sajūtām un viedokli par šo visu,” “Instagram” iesāk Modris.
Modris Konovalovs norāda, ka savā video viņš balstās uz faktiem, kas ir publiski pieejami sociālajos tīklos, un uzsver, ka tie nav viņa paša izdomāti. Viņš atgādina, ka šajā lietā runa ir par trim nogalinātiem suņiem, bet pretī sabiedrībā izplatīta tikai viena fotogrāfija.
Pēc viņa teiktā, kāda persona no attiecīgās ģimenes jau no pirmās dienas aktīvi piedalījusies diskusijās sociālajos tīklos. Kad parādījusies informācija, ka attiecīgā fotogrāfija varētu būt neīsta, šī persona komentāros apgalvojusi, ka tā tiešām ir izveidota speciāli medijiem, lai ilustrētu notikumu un parādītu, kur atradušies suņi. Savukārt vēlāk Bauskas dome preses konferencē paziņojusi, ka šī bilde ir autentiska un patiesa.
“Atgadījums notika piektdien, pirmdien tika publicēta vēl viena bilde ar visiem trīs suņiem, tāda dūmakaina, miglaina. Tajā dienā, kad nošāva suņus un meklēja saimnieku – mani – bija saulaina diena, ap plkst.12, vieniem, diviem, trijiem, un kāds pieminēja komentārā, ka bilde izskatās, ka ir fotografēta no rīta. Šī persona X pateica "jā, tā ir fotografēta astoņos no rīta, tie suņi bija pagalmā jau astoņos rītā". Tad, atgriežamies pie intervijas, kuru ir sniegusi šī īpašuma namamāte. Viņa ir pateikusi, ka pirmo reizi suņus ieraudzīja ap plkst.12, izejot no pagraba,” stāsta Modris.
Runājot par Dzīvnieku glābšanas dienestu, Modris Konovalovs norāda uz nesakritībām publiski pieejamajā informācijā. Pēc viņa teiktā, pirmās intervijas un policijas sniegtās liecības atšķiras, un arī īpašuma saimniece minējusi citus notikumu laikus. Konovalovs uzsver, ka laiki dažādos avotos nesakrīt, informācija ir pretrunīga un, viņaprāt, slikti saskaņota — “neviens īsti neko nezina, viss karājas gaisā”.
Viņš arī piebilst, ka, salīdzinot dažādus mediju rakstus, redzams, ka tajos minētie fakti atšķiras, bet daži materiāli pēc publicēšanas pat esot dzēsti. “Varbūt citi cilvēki tos nav lasījuši, bet es zinu, man tos atsūta,” viņš saka.
“Runājot par suņiem un par stirnu, es strādāju ar dzīvniekiem jau vairāk nekā 20 gadus. Es varētu teikt, ka esmu profesionālis šajā jomā, saistībā ar dzīvniekiem. Bērnībā un vēl aizvien esmu uzaudzis pie dzīvnieku raidījumiem. [..] Bioloģijā man bija gana laba atzīme, fizikā man bija gana laba atzīme, lai es spētu izteikt savu viedokli saistībā ar šo visu. Kā mēs zinām, dzīvniekam pilns stingums iestājas sešas līdz 12 stundas pēc miršanas brīža. Suņiem bija pilns stingums, bet, ja mēs skatāmies pēc laikiem, un, kad es ierados, tās bija trīs stundas, kad suņiem nevajadzēja būt pilnam stingumam.
Konovalovs skaidro, ka plēsēji no kaķveidīgo dzimtas — piemēram, lauvas, leopardi vai panteras — parasti uzbrūk upurim no aizmugures. Tas ir tāpēc, ka tiem ir asi nagi, ar kuriem tie var satvert un noturēt dzīvnieku. Savukārt vilkveidīgie, tostarp vilki un šakāļi, parasti uzbrūk, ķeroties pie upura rīkles, jo tiem nav nagu, ar ko noturēt laupījumu. Runājot par konkrēto gadījumu ar stirnu, viņš norāda, ka fotogrāfijā redzamajam dzīvniekam kakls nav pārkosts — tā vietā tam izēsts vēdera vidusdaļas rajons.
“Runājot par suņiem, Čipi Ļipi, kurai ir izkrituši piena zobi un sāk augt kaula zobi, kurai ir smaganiņa mutē, viņa fiziski nevarēja pēc trajekcijas uzlēkt uz stirnas un viņu nokost. Bruno, kurš ir apmācīts ganu suns, ir uzaudzis ar maziem kazlēniem, kazām, govīm un visu pārējo, viņš to vienkārši nedarītu, jo viņš zina, ka tas nav jādara. Un nevajag man stāstīt, ka tā bija stirna. Viņš ir uzaudzis ar kazām, ar maziem kazlēniem, kas skraidīja pa pagalmu, un viņš nekad nav izrādījis kāri kādu nogalināt. Bora. Bora, kurai ir pilnīgi vienalga, viņai pat kaimiņu kaķis atnāk un viņa guļ, jo viņai ir vienalga. Viņai vispār nav nekādas intereses par nekādiem dzīvniekiem,” norāda Modris.
“Iespējams, suņi ir tikuši nošauti ātrāk. Tas ir mans pieņēmums. Un tad ir sākts domāt, ko un kā. Jo arī suņu aizsardzības biedrība vienā intervijā bļauj virsū, otrā intervijā citu laiku nosauc, trešajā nākamo, tagad atkal citu, tad intervija ir izdzēsta,” pauž suņu saimnieks.
Konovalovs norāda, ka notikuma vietā, pēc publiski pieejamās informācijas, atradusies policija, suņu ķērāji un īpašuma saimniece – tātad vairāki pieauguši cilvēki. Viņš uzsver, ka mūsdienās, kad ikvienam rokās ir telefons, neviens nav nofilmējis notikušo. Pieejama tikai viena fotogrāfija.
Pēc viņa teiktā, arī novērošanas kameru ieraksti vai policijas video neesot publiski pieejami – nav neviena materiāla, kas pierādītu, ka viņa suņi būtu plosījuši viens otru vai nogalinājuši stirnu.
Konovalovs atgādina, ka pirmajos mediju ziņojumos, kuri vēlāk tika dzēsti, bija rakstīts, ka suņi stirnu “nomedījuši”, vēlāk – ka tā jau bijusi beigta, un pēc tam, ka suņi esot savstarpēji sakodušies.
“Ja mēs skatāmies pēc fizikas un trajekcijas, kā lido lode, jūs varat papētīt, kā ir, kad lodi iešauj no tāluma, no 200 metriem, un kā, kad no pieciem metriem, kāds ir rezultāts. Es šaubos, ka ČipiĻipi, kam nav zobiņi, ir savai mātei izkodusi pusi žokļa ar visiem zobiem. Ja notikuma vietā bija tik daudz pieauguši cilvēki ar veselo saprātu un viņi stāvēja un vēroja, kā suņi plosa viens otru, nokož un nogalina nežēlīgi stirnu. Un, atgriežoties pie stirnas, es strādāju ar dzīvniekiem, man saimniecībā ir gadījies, kad jēriņš nomirst. Es zinu, kāda ir tikko nogalināta stirna un kāda ir maita. Mani vienkārši vēl aizvien fascinē, ka pieauguši cilvēki stāv un neviens neaizdomājas paņemt telefonu un nofilmēt, kā suņi ārdās, kož viens otru, kož pārējiem. Es vienkārši vēlos taisnību,” norāda Modris.
“Es vēlos, lai šie cilvēki ir godīgi un pasaka, kas un kāpēc nogalināja manus suņus, jo aiz šī visa ir kas vairāk par vienkārši izdomātu stāstu par agresīviem suņiem. Es gribu atrisināt šo lietu. Gaisma uzvarēs tumsu. Es zinu, ka mani suņi ir nogalināti nežēlīgi un viņi ir miruši nežēlīgā nāvē, jo es savus suņus mirušus redzēju un... es redzēju, ka tas nav vienkārši nošauts. Tur ir bijusi vardarbīga slepkavība,” ar asarām acīs saka Modris.
“Pats briesmīgākais, ka es saprotu, ka viņi cieta. Neviens normāls cilvēks ar pilnu saprātu, neviens mednieks ar pilnu saprātu, jebkura persona, neviens cilvēks nevarētu izdarīt to, kas tur bija. Neviens cilvēks ar pilnu saprātu, normālu domāšanu, neviens to nevar izdarīt. Paldies, ka jūs mani uzklausījāt, paldies par jūsu atbalstu. Gaisma uzvarēs tumsu," noslēgumā norāda Modris.
