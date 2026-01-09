Princese Ketrīna novelk saderināšanās gredzenu, un iemesls tam ir svarīgs
Velsas princis Viljams un princese Ketrīna atgriezušies darbā pēc Ziemassvētku brīvdienām un apmeklējuši slimnīcu Londonā. Tur pāris ticies ar pacientiem un aizrautīgiem brīvprātīgajiem darbiniekiem, un Ketrīna dalījusies pieredzes stāstā par savu veselības atgūšanu.
Pēc relaksējošām Ziemassvētku brīvdienām, kas pavadītas kopā ar ģimeni, princis Viljams un princese Ketrīna atgriezušies pie karaliskajiem pienākumiem un apmeklējuši savu pirmo pasākumu 2026. gadā. Velsas princis un princese devušies uz Čeringkrosas slimnīcu Londonā, lai suminātu Nacionālā veselības dienesta (NHS) darbinieku pašaizliedzīgo darbu grūtajā ziemas periodā.
Princis Viljams un princese Ketrīna apmeklē Čeringkrosas slimnīcu Londonā 2026. gada 8. janvārī
Vizīte akcentēja “NHS Charities Together” darbu. Šīs labdarības organizācijas patronāžu Viljams un Ketrīna uzņēmās Covid-19 pandēmijas laikā. Princi un princesi sagaidīja ar smaidīgām sejām un priecīgām čalām, kad viņi pārsteidza veselības aprūpes personālu tējas pauzes laikā. Tikšanās reizē pāris pārrunāja problēmas, ar kurām darbinieki sastopas ziemas vīrusu sezonā.
Velsas princesei, kura uz šo pasākumu bija ģērbusies bordo krāsas bikškostīmā, izveidojās saikne ar brīvprātīgo, kurš strādā ar ķīmijterapijas pacientiem, un stāstīja, kā pacienti un apmeklētāji uzturas tur “stundām ilgi”. Ketrīna, kurai vēzis ir remisijā, sacīja: “Es zinu,” pirms pieskārās Viljama rokai blakus sev un teica: “Mēs zinām.”
Pēc tam Viljams un Ketrīna satikās ar labdarības organizācijas brīvprātīgajiem, kas palīdz uzlabot aprūpi pacientiem un atvieglo slodzi plašākam darba kolektīvam. 21 gadu vecā brīvprātīgā Gulsenema Vurala, kura palīdz ēdienreižu laikā, apmeklēja īpašo tējas ballīti, un par karaliskā pāra apmeklējumu sacīja: “Šodien bija patiesi pārsteidzoša pieredze, kuru es nekad neaizmirsīšu. Princis un princese bija tik ieinteresēti dzirdēt par visu, ko mēs darām, lai atbalstītu slimnīcas personālu un pacientus, un esmu lepna, ka šodien varēju pārstāvēt brīvprātīgos.”
Vizītes noslēgumā Viljams un Ketrīna piedalījās apaļā galda diskusijā ar NHS labdarības vadītājiem, padomes pārstāvjiem un mecenātiem, kur apsprieda filantropijas nozīmi NHS sistēmā.
“NHS Charities Together” izpilddirektore Ellija Ortona par karalisko vizīti izteicās: “Bija brīnišķīgi redzēt pārsteigumu to veselības aprūpes darbinieku un brīvprātīgo sejās, kuriem bija gods runāt ar princi un princesi – īpaši mirkļi kā šie sniedz cilvēkiem patiesu uzmundrinājumu ļoti izaicinošajā laikā.”
Viljamam bija paredzēts apmeklēt slimnīcu vienam pašam, taču Ketrīna pēdējā brīdī nolēma pievienoties vīram. Princese izvēlējās atstāt mājās savu ikonisko saderināšanās gredzenu, kuru reiz nēsājusi princeses Diāna. Tā Ketrīna darījusi arī iepriekš, apmeklējot slimnīcu. Gredzeni ar lieliem akmeņiem tiek uzskatīti par inficēšanās risku, un daudzi veselības aprūpes speciālisti šī iemesla dēļ nēsā tikai vienkāršus gredzenus – stīpiņas bez akmeņiem.
Prinča Viljama un princeses Ketrīnas ģimene 2025. gada Pirmajos Ziemassvētkos
Vizīte notika dienu pirms Ketrīnas 44. dzimšanas dienas, kuru viņa atzīmē 9. janvārī. Iepriekšējo reizi Viljams ar sievu publiski izejam redzēts Pirmajos Ziemassvētkos, kad kopā ar saviem bērniem Džordžu, Šarloti un Luisu apmeklēja dievkalpojumu Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā Sandringemā.