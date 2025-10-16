VIDEO: “Tu esi mans draugs…” ar asarām acīs suņu mīļi Bauskā dzied un protestē pret pašvaldības un policistu neizdarību saistībā ar neseno suņu nošaušanu
Ceturtdien, 16. oktobrī, Bauskā notiek protesta akcija saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Akcijas dalībnieki, tostarp Bauskas iedzīvotāji, pulcējās pie pašvaldības policijas ēkas, lai pieprasītu Bauskas pašvaldības policijas priekšnieka Egīla Gaiļa atlaišanu.
Kā novēroja Jauns.lv, uz piketu ieradās ne tikai cilvēki, bet arī viņu mīluļi — suņi, kas simbolizēja protestētāju vēlmi aizstāvēt dzīvnieku tiesības un izrādīt atbalstu cietušajiem dzīvniekiem. Piketētāji nes līdzi ziedus un sveces. Piketa dalībnieki skandēja saukļus, piemēram, “reālu cietumsodu dzīvnieku slepkavām” un “Bauskas novads nav drošs”, kā arī vienojās dziesmā “Tu esi mans draugs” no Mārtiņa Freimaņa repertuāra.
Piketa organizatore Alma Spangere skaidroja, ka protesti nenotiek, lai aizstāvētu Modri (suņu īpašnieku), bet gan lai pieprasītu atbildību no Bauskas novada pašvaldības, Bauskas pašvaldības policijas un citām atbildīgajām instancēm. “Mēs redzam, kā policija un citas institūcijas aizsargā dzīvnieku slepkavas, veicinot nepatiesas liecības un aizstāvot slepkavību. Modris ir saņēmis savu sodu, taču ir daudzas neskaidras situācijas, kas paliek neizskaidrotas,” uzsvēra Spangere, piebilstot, ka protestu mērķis ir veicināt izmaiņas un vēlmi nodrošināt drošību Bauskā.
Jau ziņots, ka saistībā ar pagājušajā piektdienā notikušo trīs suņu nošaušanu Bauskas novadā sākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, ja rezultātā tie gājuši bojā. Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir zināms kā saimniecības "Modra olas" īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki pieder viņam.
Pašvaldībā skaidro, ka 10. oktobrī novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kas privātīpašumā Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa veica saziņu ar "Dzīvnieku glābšanas dienestu" - dzīvnieku ķērājiem. Taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Tika uzsākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, un tiek pārbaudīti visi notikušā apstākļi. Par šo pārkāpumu saskaņā ar Krimināllikumu iespējams piemērot brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem.
Turklāt pašvaldības policijā ir uzsāktas divas administratīvās lietas — par stirnas nonāvēšanu un suņu klaiņošanu. Šobrīd tiek veikta arī dienesta pārbaude attiecībā uz trīs pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri šobrīd turpina pildīt savus pienākumus. Pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas uz dienesta pārbaudes laiku.