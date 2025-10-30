Bauskā notiek protesti pret trīs suņu nošaušanu
Ceturtdien, 16. oktobrī, Bauskā notiek protesta akcija saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Akcijas dalībnieki, tostarp Bauskas ...
VIDEO; FOTO: Bauskā nedomā aizmirst traģēdiju ar suņiem - rīt kārtējais pikets par dzīvnieku tiesībām un Modra Konovalova atbalstam
Bauska, 31. oktobris – Bauskas iedzīvotāji un dzīvnieku tiesību aizstāvji aicina piedalīties piketā, lai pieprasītu taisnīgu un caurskatāmu izmeklēšanu par 10. oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā nogalinātajiem trim suņiem. Pikets norisināsies 31. oktobrī plkst. 9.30 pie Bauskas novada domes, Uzvaras ielā 1, un tajā piedalīsies Modra Konovalova pārstāvji, dzīvnieku tiesību aizstāvji un juridiskie eksperti.
Piketa mērķis ir pieprasīt Bauskas pašvaldības un tās policijas atbildību, atklātību un reālu rīcību izmeklēšanas jautājumā. Tāpat, atbilstoši sabiedrības gaidām, tiek pieprasīts, lai Bauskas novada domes priekšsēdētājs izpildītu solījumu rīkot preses konferenci līdz 31. oktobrim, lai informētu sabiedrību par izmeklēšanas progresu. Piketa organizatori pauž neapmierinātību ar to, ka līdz šim sabiedrība nav saņēmusi pilnīgu informāciju par izmeklēšanas gaitu un pieņemtajiem lēmumiem.
Traģēdija Bauskas novadā
Atgādinām, ka 10. oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā notika traģisks incidents, kurā tika nošauti trīs suņi, kas piederēja uzņēmējam Modrim Konovalovam. Divi no dzīvniekiem bija kucēni. Saskaņā ar oficiālo informāciju, pašvaldības policija saņēma izsaukumu par it kā agresīviem suņiem, un pie notikuma vietas tika piesaistīts arī vietējā mednieku kolektīva pārstāvis, kurš dzīvniekus nošāva pirms ieradās dzīvnieku glābēji.
Notikušais ir izraisījis plašu sabiedrības sašutumu, kas saistīts ne tikai ar dzīvnieku aizsardzības jautājumu, bet arī ar to, ka pašvaldības un policijas institūcijas šajā gadījumā nav izrādījušas atbilstošu atbildību. Kaut arī Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu par iespējamo cietsirdīgo izturēšanos pret dzīvniekiem, un pašvaldības policijā veiktas iekšējās pārbaudes, iesaistītie darbinieki turpina pildīt savus pienākumus, un sabiedrība vēl arvien gaida skaidru informāciju par lietas izmeklēšanas gaitu.
Piketa mērķi un prasības
Piketa dalībnieki pieprasa Bauskas novada domes deputātu aktīvu iesaisti un atklātību lietas izmeklēšanā, kā arī reālu Bauskas pašvaldības policijas kontroli un uzraudzību. Viņi pauž bažas, ka pašvaldības un tiesībsargājošo iestāžu reakcija šajā lietā rada neuzticēšanos, jo līdz šim nav pieņemti nekādi būtiski lēmumi, lai novērstu šādus incidentus nākotnē.
Piketa laikā būs iespēja dzirdēt komentārus no Modra Konovalova pārstāvjiem un juridiskajiem ekspertiem, kuri izskaidros tiesisko situāciju un sniegs atbildes uz jautājumiem par to, kādēļ šī lieta būtu jāizmeklē ar pilnu caurskatāmību un atbildību. Organizatori aicina visus interesentus un medijus iepriekš pieteikties intervijām, lai nodrošinātu to pieejamību.
Šis gadījums ir vēl viens apliecinājums tam, ka dzīvnieku tiesību aizstāvība un vardarbības pret dzīvniekiem novēršana Latvijā joprojām ir aktuāla problēma. Sabiedrība pauž satraukumu par to, ka šādi noziegumi bieži paliek nesodīti un to izmeklēšana tiek novēlota vai neizpildīta līdz galam. Pikets ir aicinājums pieprasīt taisnīgumu, drošību un aizsardzību visiem dzīvniekiem, kā arī uzsver nepieciešamību pēc efektīvas un objektīvas tiesībsargājošo iestāžu darbības.