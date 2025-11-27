Bauskas novada pašvaldība turpina saņemt iedzīvotāju iesniegumus saistībā ar suņu nošaušanu Brunavas pagastā
Bauskas novada pašvaldība turpina saņemt iesniegumus no iedzīvotājiem ar jautājumiem saistībā ar suņu nošaušanu Brunavas pagastā oktobrī, ceturtdien domes sēdē informēja pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs.
Viņš sacīja, ka ir sagatavots dienesta pārbaudes gala ziņojums, kas nodots pašvaldības policijas vadībai tālākai lēmumu pieņemšanai attiecībā uz notikumā iesaistīto darbinieku rīcību. Arī Valsts policija (VP) ir pieprasījusi dienesta izmeklēšanas rezultātus, ko plānots iesniegt tuvāko dienu laikā.
Pašlaik pašvaldības policijas darba vadību nodrošina vecākā inspektore Inese Kukute, jo policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Aivars Vilciņš ir darba nespējā.
Romānovs klāstīja, ka pašvaldībā saņemti aptuveni 90 iesniegumi no iedzīvotājiem "par caurspīdīguma nodrošināšanu" šajā lietā. Pašvaldībai uz tiem jāatbild, turklāt iesniegumi turpina nākt.
Jau ziņots, ka šogad 10. oktobrī, pēc Bauskas novada pašvaldībā skaidrotā, novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kuri privātīpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar "Dzīvnieku glābšanas dienestu" - dzīvnieku ķērājiem, taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pašvaldības policijā tika sāktas divas administratīvās lietvedības - saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Sākumā uz dienesta pārbaudes laiku pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis tika atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Vēlāk, ņemot vērā pārbaudes starpziņojumu, Gaili atlaida.
Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, VP un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi.
Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir saimniecības "Modra olas" īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki piederēja viņam.