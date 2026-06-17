Nav no zelta, bet... Bekhemu meitai kurpes par gandrīz 1000 eiro!
Hārpere Bekhema piesaistīja visu uzmanību, kad kopā ar slaveno ģimeni piedalījās tēva Deivida Bekhema zvaigznes atklāšanā Holivudas Slavas alejā. 14 gadus vecā meitene bija ģērbusies gaiši rozā satīna kleitā un jaciņā no mammas modes nama "Victoria Beckham" kolekcijas, bet kājās jaunietei bija 940 eiro vērtas augstpapēžu kurpes no zīmola "Aquazzura".
Kleitas garā versija šobrīd ir pārdošanā ar atlaidi un maksā aptuveni 680 eiro, savukārt tās sākotnējā cena sasniedza 975 eiro. Hārpere tērpu papildinājusi ar pieskaņotu, maigi rozā jaciņu, kas piešķīra tēlam neformālu noskaņu.
Krāsu akcentu viņa radīja ar zīmola “Aquazzura” kurpēm, kuru modelim dots nosaukums “Tequila 75 mule”. Šie apavi maksā nepilnus 1000 eiro. Šīs pasakaini dārgās iešļūcenes pieejamas dažādos toņos – tirkīza, rozā zelta, dzeltenā, bronzas un citos. Koptēlu Hārpere noslēdza ar tirkīza rokassprādzi, gredzenu ar briljantu, kaklarotu ar briljantu smalkā sudraba ķēdītē un čūskādas “clutch” somiņu.
Hārperei Bekhemai kurpes par nepilniem 1000 eiro
Šis publiskais pasākums notika laikā, kad arī Hārpere ir ierauta ģimenes skandālā ar savu vecāko brāli Bruklinu (27). Piektdien pēc Deividam par godu rīkotās ceremonijas paparaci nofotografējuši noskumušu Hārperi, kura viena pati piegājusi pie Bruklina un viņa sievas Nikolas Pelcas 16,3 miljonu eiro vērtā īpašuma Beverlihilsā, nesot ar roku rakstītu vēstuli. Pēc mirkļa viņa manīta dodamies prom.
Bruklina un Nikolas pārstāvji apgalvo, ka Bekhemu ģimene “izmanto Hārperi kā šaha spēles figūru savās interesēs”. Viņi norādīja: “Fakts, ka fotogrāfi jau bija uz vietas brīdī, kad vēstule tika nodota, visu pasaka - tas bija iestudēts kamerām.”
Reaģējot uz to, Viktorijai un Deividam tuvi cilvēki izteikušies: “Ir ārkārtīgi skumji, ka šāda briesmīga apsūdzība tiek vērsta pret nevainīgu jaunu meiteni, kura tikai izmisīgi ilgojas pēc sava brāļa.” Viņi uzsvēra, ka Hārperes rīcība vispār nebija jākomentē, bet šāda apsūdzība ir nežēlīga un absolūti nevajadzīga.
Tiek arī apgalvots, ka Bruklins kopš konflikta sākuma nav atbildējis uz Hārperes un vecvecāku mēģinājumiem sazināties.
Pēc Hārperes vizītes pie brāļa mājas vēlāk noskaidrojās, ka Bruklins tajā brīdī pat neatradās Kalifornijā. Topošais šefpavārs un mediju personība savā “Instagram” stāstā parādīja, ka atrodas Ņujorkā un dodas skrējienā, skaidri norādot, ka brīdī, kad māsa ieradās pie viņa mājas durvīm, viņš atradās valsts otrā pusē.