Šlesera partija īstenojusi neatļautu reklāmas kampaņu par 340 tūkstošiem eiro - pašlaik atmaksāta ceturtdaļa
Partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) īstenojusi neatļautu reklāmas kampaņu par 340 tūkstošiem eiro. Lai pārkāpumu novērstu LPV pārskaitījis biedrībai atpakaļ 90 tūkstošus eiro, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" teica Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume.
20. maijā publiski izskanēja, ka LPV ar KNAB šajā pārbaudes lietā ir vienojušies. Straume skaidroja, ka nekāda vienošanās ar LPV nav slēgta, bet ir notikusi komunikācija ar partijas vadību, kurā norādīts uz pārkāpumu un nepieciešamību to novērst.
KNAB, pretēji LPV, uzskata, ka šī kampaņa ir bijusi partijas reklāma. Tās apmaksātājs bija biedrība un tas nav atļauts. Tāpēc summa, ko biedrība iztērējusi partijas reklāmai, ir tai jāatmaksā atpakaļ, skaidroja Straume.
Visa summa partijai ir jāatmaksā 75 dienu laikā. Partija solījusi to izdarīt. "Vairāk es šeit neko nevaru piebilst. Skatīsimies, vai tas tiks izdarīts," viņš norādīja.
Kā vēstīts, KNAB maija sākumā sāka pārbaudi un pieprasīja LPV paskaidrojumus par šī politiskā spēka līdera un premjera amata kandidāta Aināra Šlesera reklāmas kampaņu, ko oficiāli organizē biedrība "Latvija pirmā".
Pēc Latvijas Televīzijas raidījuma "de facto" ziņotā, KNAB pētīja, vai biedrības apmaksātajā kampaņā nav saskatāma partiju finansēšanas normu apiešana, jo juridisko personu dāvinājumi partijām ir aizliegti. Trīs cilvēku dibināto biedrību "Latvija pirmā" vada Šlesers, bet kā biedrības kontaktpersona ir norādīta LPV valdes locekle Līga Krapāne.
Šlesers telefonsarunā ar "de facto" neslēpa, ka biedrības finansējums ir viņa paša piesaistīts. Vēl kopš iepriekšējām Saeimas vēlēšanām biedrība ir parādā 230 000 eiro Šleseram piederošajai firmai "Avadel", kuru tā atmaksāšot, kad būs iespēja, stāstījis politiķis.
Šlesers paudis, ka šādi rīkojas arī tāpēc, ka "mums šie likumi ir stulbi". Viņaprāt, "Vienotība" speciāli ir uztaisījusi likumus, "lai konkurenti vispār nevarētu sevi reklamēt pienācīgā formā". Šlesers sarunas laikā vairākkārt apgalvoja, ka kampaņa neesot saistīta ar viņa paša vadīto partiju, jo uz plakātiem neparādoties tās simbolika.