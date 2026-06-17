No 1. jūlija Latvijā samazināsies pārtikas cenas vairākiem pamatproduktiem: kāds būs reālais ietaupījums?
No 1. jūlija daži pamatprodukti Latvijā kļūs lētāki: PVN pienam, maizei, olām un svaigam putnu gaļas produktam uz laiku tiks samazināts no 21 % līdz 12 %. Tirgotāji cer, ka šis testa gads kļūs par argumentu ilgtermiņa risinājumiem.
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija (LPTA) skaidro, ka pārtikas cenas, kas pēdējos gados Latvijā augušas izejvielu sadārdzināšanās pasaules tirgos, energoresursu un transporta izmaksu pieauguma dēļ, īpaši smagi ietekmē sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas un ierobežo vietējo ražotāju izaugsmi, jo pircēji bieži izvēlas lētākas importētās preces.
Sagaidāmais pamatproduktu cenu samazinājums ļaus pircējiem iegādāties vairāk ikdienā nepieciešamo produktu par zemākām cenām.
Piemēram, produktu grozs, kuram tiks piemērota samazinātā PVN likme un kas šobrīd veikalā maksā 30 eiro, no 1. jūlija maksās 27,77 eiro. Ietaupījums būs 2,23 eiro.
LPTA uzsver, ka PVN samazinājums pamatproduktiem ir nepieciešams ilgtermiņā, tādēļ asociācija cer uz pozitīviem testa gada rezultātiem.
"Tirgotāji katru dienu redz pircēju paradumus un labi saprot, cik svarīgi cilvēkiem ir ietaupīt katru centu. Iespēja iegādāties pārtiku par pieejamāku cenu daudziem nozīmē ne tikai mazākus ikdienas izdevumus, bet arī lielāku finansiālo drošību un labāku dzīves kvalitāti. Tāpēc mēs atbalstām jebkuru praktisku mehānismu, kas palīdz maksāt par pārtiku mazāk. Asociācijas biedri godprātīgi ieviesīs visas izmaiņas pircēju interesēs, par kurām nozare vienojusies ar valdību un partneriem, un aicinām to darīt arī pārējos pārtikas ķēdes dalībniekus," saka LPTA izpilddirektors Jānis Dubults.
No 1. jūlija samazinātā PVN likme tiks piemērota visiem maizes veidiem — rudzu, kviešu, jauktās miltu, citu graudaugu, kā arī bezglutēna maizei. Izņēmums būs sausiņi, maizes kraukšķi, bulciņas, pīrādziņi, kruasāni un citi konditorejas izstrādājumi.
Samazinātā likme tiks piemērota arī svaigam, sterilizētam vai pasterizētam govs, aitas un kazas pienam, tostarp bezlaktozes pienam jebkura tilpuma iepakojumā un ar jebkādu tauku procentu. Izņēmums būs ultrapasterizēts jeb UHT piens un iebiezinātais piens.
Turklāt samazinātā PVN likme attieksies uz svaigu atdzesētu putnu gaļu — vistas, tītara, pīles, zoss gaļu, kā arī pērļu vistiņas un paipalu gaļu. Izņēmums būs saldēta putnu gaļa un maltā gaļa, kurai pievienotā sāls daudzums pārsniedz 1 %.
Samazinātā PVN likme tiks piemērota arī svaigām jebkuras putnu sugas olām čaumalās, bet nešķidriem olu produktiem.
LPTA uzskata, ka nākotnē būtu jāizvērtē iespēja samazināto PVN likmi attiecināt uz plašāku pārtikas produktu klāstu. PVN samazinājums pārtikai Eiropā tiek plaši izmantots kā atbalsta mehānisms:
Īrijā pamatproduktiem piemēro 0 % PVN likmi, Spānijā — 4 %, Polijā — 5 %, Francijā — 5,5 %, Vācijā — 7 %, Slovēnijā — 9,5 %, Rumānijā — 11 %, Somijā — 14 %.
"Pastāvīgs PVN samazinājums pārtikai Latvijai dotu iespēju pakāpeniski tuvināties vidējam Eiropas dzīves līmenim un samazināt spiedienu uz mājsaimniecību budžetiem, stiprinot Latvijas iedzīvotāju pirktspēju un ekonomisko stabilitāti. Tirgotāji arī turpmāk piedāvās risinājumus, kas palīdzēs mazināt ikdienas izdevumu slogu iedzīvotājiem," norāda Jānis Dubults.
Jau ziņots, ka februāra beigās intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) sacīja, ka šogad plānots parakstīt papildu vienošanos attiecībā uz pārtikas produktu zemo cenu grozu, tostarp paplašinot tajā iekļaujamo produktu klāstu.
Tāpat ministrs atzīmēja, ka zemo cenu grozā iekļautajiem produktiem ir jābūt labāk saskatāmiem veikalos. "Ja mēs ejam ar šīm zemo cenu kategorijām, tad tām ir jābūt pietiekami labi redzamām," teica Valainis, atzīmējot, ka tirgotāji ir apliecinājuši gatavību nākt pretī šajā jautājumā.
Valainis arī atgādināja, ka šā gada vidū Latvijā tiks samazināta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme atsevišķiem pārtikas produktiem. "Arī te būs papildu vienošanās, kā notiks PVN samazināšana, ko uzņemas tirgotājs, ko uzņemas ražotājs, ko uzņemas starpnieki, loģistikas uzņēmumi," sacīja ministrs, piebilstot, ka tiks sekots līdzi šim procesam.
Savukārt marta vidū Ekonomikas ministrija pavēstīja, ka patlaban tiek apkopoti memoranda partneru iesniegtie priekšlikumi par preču sortimenta pārskatīšanu.
Daļai pārtikas pamatproduktu, tostarp miltu, piena, putnu gaļas produktiem un svaigām olām, no šā gada vidus tiks noteikta PVN samazinātā likme 12% apmērā. Grozījumi pieņemti, lai mazinātu pārtikas produktu cenu pieauguma ietekmi uz iedzīvotāju labklājību.
Tāpat ziņots, ka 2025. gada maijā tika parakstīts memorands par pārtikas cenu samazināšanu. Memorandu parakstīja ekonomikas ministrs, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, biedrība "Zemnieku saeima" un citi partneri. Memorands paredz zemo cenu pārtikas groza ieviešanu, cenu salīdzināšanas rīka ieviešanu, kā arī vietējās izcelsmes produktu īpatsvara veicināšanu veikalos.
Memorands paredz pārtikas zemo cenu grozā iekļaut vismaz vienu produktu no katras no desmit pamata pārtikas kategorijām. Šīs kategorijas ietver maizi, pienu, sieru, biezpienu, sviestu, krējumu, jogurtu, paniņas, svaigus dārzeņus un augļus, cūkgaļu, mājputnu gaļu, liellopu un teļa gaļu, aitas un kazas gaļu, svaigas zivis, olas, miltus un citus graudaugus, kā arī augu eļļas.