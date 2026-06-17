Veikals "Rimi" atsauc no tirdzniecības vairākus produktus un vēršas pie pircējiem Latvijā
"Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā zemāk minētās preces, liecina "Rimi" mājaslapā publiskotā informācija.
Salami šķēles "Rimi Smart" auksti kūpinātas 100g. EAN: 4752050040661.
Salami desa "Rimi" auksti kūpināta 300g. EAN: 4752050235272. Atsaukums attiecas uz visiem derīguma termiņiem. Piegādātājs: Nematekas ŽŪB.
Atsaukuma iemesls: Iespējams mikrobioloģisks piesārņojums.
Ja esat iegādājies minēto preci, tiek lūgts atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 28. jūnijam. Pirkuma čeks nav nepieciešams. Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība.
Tāpat "Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā cāļu krūtiņas filejas "Rimi" 500g. EAN - 4752050999846. Derīguma termiņš – 2026. gada 16. jūnijs. Piegādātājs: Nematekas ŽŪB.
Atsaukuma iemesls: Iespējams mikrobioloģisks piesārņojums
Ja esat iegādājies minēto preci, ar norādīto derīguma termiņu, lūgums, atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 29. jūnijam. Pirkuma čeks nav nepieciešams.
Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība. Ja Jums rodas kādi papildus jautājumi, lūgums zvanīt uz "Rimi" bezmaksas tālruni: 80000180.