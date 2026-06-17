KNAB sniedz komentāru par skandalozo iestudējumu "Rīkojums nr. 2"
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume intervijā TV3 norādījis, ka Dailes teātra iestudējumā "Rīkojums nr. 2" nav nekādas aģitācijas.
Straume skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā KNAB nekādā veidā neiejaucas. "Tas ir noslēgts process. Ja būs vēl kādi iesniegumi, mēs tos izvērtēsim," viņš uzsvēra, piebilstot, ka šobrīd neko vairāk viņš nevar piebilst.
Ieskats Dailes teātra izrādē "Rīkojums Nr. 2"
Ieskats Dailes teātra izrādē "Rīkojums Nr. 2".
Kā vēstīts, KNAB priekšnieks marta sākumā Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā pauda, ka, Dailes teātrim vasarā sākot demonstrēt iestudējumu par kādreizējā Valsts prezidenta Valda Zatlera 2011. gada rīkojumu "Nr. 2", KNAB vērtēs izrādes saturu. Straume toreiz akcentēja, ka izrāde vēl nav notikusi un birojs patlaban var secināt tikai to, ka "mēs neko neesam šobrīd vēl konstatējuši".
KNAB ar lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas "Latvija pirmajā vietā" līderis Ainārs Šlesers. Viņš lūdza nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, jo uzskata, ka dramaturģiskais darbs varētu būt netieša slēpta politiskā aģitācija pret viņu un LPV.
Iestudējuma par Valda Zatlera rīkojumu "nr. 2" pirmizrāde Dailes teātrī (2026)
Dailes teātrī 2026. gada 12. jūnijā pirmizrādi piedzīvoja iestudējums "Rīkojums Nr. 2" - par bijušā Latvijas prezidenta Valda Zatlera parakstīto ...
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