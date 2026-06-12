Toms Henkss nosūta Teilorei Sviftai un Trevisam Kelsijam asprātīgu padomu veiksmīgai ģimenes dzīvei
Arī Holivudas leģenda Toms Henkss ir labi informēts, ka popzvaigznei Teilore Sviftai drīzumā gaidāmas kāzas. Īsi pirms šī svarīgā notikuma viņš devis dziedātājai un viņas līgavainim Trevisam Kelsijam svētīgu padomu, lai laulības dzīve ritētu gludāk.
Ja Teilore Svifta un Treviss Kelsijs pirms drīzumā gaidāmajām kāzām meklē padomu attiecību stiprināšanai, Tomam Henksam ir pārsteidzoši vienkārša recepte veiksmīgai laulībai - brokastis.
Holivudas leģenda, kurš ar sievu Ritu Vilsoni laulībā nodzīvojis gandrīz četrdesmit gadu, nesen apmeklējis filmas “Rotaļlietas stāsts 5” pirmizrādes pasākumu Losandželosā un ar humoru dalījies veiksmīgas laulības panākumu receptē. „Svētdienās vīrietim jācep vafeles,” Henkss atbildēja, kad viņam jautāja, kādu padomu viņš dotu slavenajam pārim.
No cilvēka, kurš laulībā nodzīvojis 38 gadus, šāds padoms izklausās gana pārliecinoši, lai gan pārsteidz ar savu vienkāršību. Ja Toma Henksa padoms tiks ņemts vērā, iespējams, ka Sviftas un Kelsija mīlasstāstam drīzumā pievienosies arī svētdienu vafeļu tradīcija.
Henksam arī vaicāts par Teilores Sviftas jauno dziesmu “I Knew It, I Knew You”, kas skan jaunajā filmā un kļuvusi par vienu no apspriestākajiem jaunumiem. Aktieris atzina, ka sadarbība ar dziedātāju viņu pārsteigusi. „Mums par to paziņoja tikai dienā, kad dziesma iznāca,” stāstīja Henkss, jokojot, ka tas bijis ļoti ļauni, atstāt viņu neziņā. „Mums neuzticas, un pastāv kaut kāda ekspertu grupa, kurā es neesmu iekļauts. Tāpēc es daru tikai to, ko man liek,” viņš smejoties piebilda.
Teilore Svifta ar vecākiem
Savukārt Sviftai pievienošanās iemīļotajai “Pixar” filmu saimei bijis sapņa piepildījums. „Tas taču ir “Rotaļlietas stāsts”! Es vienmēr esmu sapņojusi rakstīt dziesmu šiem varoņiem, kurus mīlu kopš piecu gadu vecuma, kad noskatījos pirmo “Rotaļlietas stāsta” filmu,” viņa rakstīja vietnē “Instagram”.
“Man bija iespēja piekto filmu redzēt vēl tās tapšanas sākumposmā, un es tajā uzreiz iemīlējos. Tiklīdz atgriezos mājās pēc iepazīšanās ar jauno filmu, es uzrakstīju šo dziesmu. Dažreiz viss kļūst skaidrs jau pirmajā mirklī, vai ne?” – piebilda dziedātāja.