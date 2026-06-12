Harijs gatavs vest Meganu un bērnus uz Angliju, bet Viljams paliek noraidošs: vai karaļnamā izlīguma nebūs?
Princis Harijs cer dažu nedēļu laikā atvest Meganu Mārklu un viņu bērnus atpakaļ uz Angliju, taču joprojām nav nekādu izredžu, ka viņš satiks savu atsvešināto brāli princi Viljamu.
41 gadu vecais Harijs jūlijā ieradīsies, lai popularizētu savas “Invictus Games”, kas nākamgad notiks Birmingemā, un viņš ļoti vēlas atvest līdzi ģimeni, lai satiktu savu tēvu, karali Čārlzu.
Tomēr prinča cīņa par drošību ar savas dzimtenes valdību joprojām nav pilnībā atrisināta, norādīja avoti, neraugoties uz viņa cerībām, ka Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrija beidzot apstiprinās nodokļu maksātāju finansētu bruņotu apsardzi viņa sievai un bērniem.
Tikmēr aizvadītajā nedēļas nogalē viņš joprojām bija persona non grata sava brālēna Pītera Filipsa kāzās ar Harietu Sperlingu. Harijs uz svinībām netika uzaicināts, savukārt Viljams ieradās kopā ar sievu, princesi Ketrīnu. Kāzās piedalījās arī karalis Čārlzs un karaliene Kamilla, kā arī princese Beatrise un grūtniecības gaidībās esošā princese Eiženija.
Lai gan Harijs labprāt atvestu 45 gadus veco Mārklu un viņu bērnus — princi Ārčiju un princesi Lilibetu — atpakaļ uz savu dzimteni, avoti uzsvēra, ka stingri plāni vēl nav pieņemti un pašlaik galvenā uzmanība vispirms tiek pievērsta “Invictus” pasākumam.
Tāpat ir izskanējušas ziņas, ka princim neesot sava brāļa tālruņa numura, tomēr atsevišķi avoti norāda, ka tas ir “muļķības”.
Taču Harijs Viljamu nav redzējis kopš karalienes Elizabetes II bērēm 2022. gada septembrī. Avoti sacīja, ka Viljams joprojām ir nikns par Harija atklātības pilnajām memuāriem “Liekais”, kuros viņš asi izteicās gan par savu brāli, gan par svaini Keitu Midltoni.
Mārkla ir atklāti runājusi par laiku, ko pavadīja aiz pils sienām, apgalvojot, ka tika novesta līdz asarām un saskārās ar rasismu.
Šī būtu viņas pirmā atgriešanās vīra dzimtenē kopš karalienes bērēm.
Ārčijs, 7, vēl bija zīdainis, kad pameta Apvienoto Karalisti, lai sāktu jaunu dzīvi Montesito, Kalifornijā. Lilibeta, 5, Apvienotajā Karalistē bijusi tikai vienu reizi — 2022. gada jūnijā, karalienes Platīna jubilejas svinībās.
Abi bērni savu vectēvu, karali Čārlzu, gandrīz nav satikuši, un avoti sacīja, ka Harijs ļoti vēlētos to mainīt.
Harijs ir lūdzis nodrošināt viņam bruņotu apsardzi Apvienotās Karalistes apmeklējumu laikā, pērn maijā BBC sakot, ka bijis “sagrauts” pēc zaudējuma tiesvedībā par savu drošību. “Es neredzu pasauli, kurā šobrīd varētu atvest savu sievu un bērnus atpakaļ uz Apvienoto Karalisti,” viņš atzina.
Janvārī “Daily Mail”, atsaucoties uz valdības avotiem, ziņoja, ka viņa drošība tikšot apstiprināta, piebilstot: “Tagad tā ir formalitāte. Iekšlietu ministrijas avoti norādījuši, ka Harijam drošība ir garantēta.”
Taču Harijs un viņa juristi no Iekšlietu ministrijas vēl nav saņēmuši nekādu jaunāko informāciju, apstiprināja avoti.
Pēdējo reizi Harijs savu tēvu Čārlzu, 77, redzēja 2025. gada septembrī Londonā pie tējas. “Starp mani un dažiem manas ģimenes locekļiem ir bijis tik daudz domstarpību,” Harijs pērn sacīja BBC, piebilstot, ka tagad viņš viņiem ir “piedevis”.
Runājot par Čārlza slimību, Harijs sacīja, ka nezina, “cik daudz laika manam tēvam vēl atlicis”.
“Es ļoti vēlētos izlīgumu ar savu ģimeni. Nav jēgas turpināt cīnīties, dzīve ir dārga,” viņš piebilda, sakot, ka drošības jautājums “vienmēr ir bijis galvenais klupšanas akmens”.
Lai gan norādīts, ka Harijs uzskata — viņa tēvs šajā jautājumā varētu apiet valdības lēmumu, avoti iepriekš sacīja, ka tas nav jautājums, ko varētu izlemt Čārlzs un viņa galminieki.