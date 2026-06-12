Latvijas uzņēmēji arvien aktīvāk izmanto valsts ekonomiskās pārstāvniecības tīklu ārvalstu tirgu apgūšanai
Interese par kontaktbiržu ekonomikas pārstāvju nedēļas ietvaros apliecina pieaugošo pieprasījumu pēc praktiska eksporta atbalsta – 148 Latvijas uzņēmumu pārstāvji šonedēļ aizvadīja 417 individuālas konsultācijas par iespējām 31 ārvalstu tirgū.
Pasākumu kopīgi organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Ārlietu ministrija.
Kontaktbiržā uzņēmējiem bija pieejamas konsultācijas par 31 ārvalstu tirgu, kā arī iespēja saņemt individuālu atbalstu no LIAA klientu pieredzes vadītājas, Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (Enterprise Europe Network) ekspertiem un Latvijas Tehnoloģiskā centra pārstāvjiem. Konsultāciju laikā uzņēmēji varēja pārrunāt konkrētu tirgu potenciālu, nozares tendences, biznesa kontaktu veidošanu un valsts atbalsta iespējas eksporta attīstībai.
“Uzņēmējiem svarīgākais ir saņemt uzticamu informāciju un kontaktus brīdī, kad tiek pieņemti lēmumi par ieiešanu jaunā tirgū. Kontaktbirža ļauj vienā dienā piekļūt zināšanām, kuras citkārt būtu jākrāj vairākus mēnešus. Fakts, ka visas konsultāciju vietas tika aizpildītas un uzņēmēju interese pārsniedza pieejamo kapacitāti, apstiprina arī LIAA pārstāvniecību tīkla nozīmīgumu – uzņēmumiem ir nepieciešams uzticams partneris, kas palīdz orientēties ārvalstu tirgos, atrast kontaktus un pieņemt pamatotus lēmumus par izaugsmi ārpus Latvijas,” komentēja LIAA direktore Ieva Jāgere.
Kontaktbirža ir viens no praktiskajiem instrumentiem, ar kuru palīdzību Latvijas ekonomiskās pārstāvniecības tīkls nodrošina uzņēmumiem pieeju informācijai, kontaktiem un tirgus zināšanām starptautiskajos tirgos. Pasākums vienuviet pulcē Latvijas diplomātiskā dienesta un LIAA pārstāvjus ārvalstīs, veicinot koordinētu pieeju Latvijas uzņēmumu eksporta izaugsmes atbalstam un jaunu biznesa iespēju apzināšanai.
Kopš 2025. gada LIAA un Ārlietu ministrija ekonomikas pārstāvju mācības un profesionālās pilnveides programmu īsteno kopīgi, stiprinot vienotu Latvijas ekonomisko interešu pārstāvniecību ārvalstīs. Šāda pieeja ļauj efektīvāk koordinēt darbu eksporta veicināšanas, investīciju piesaistes un starptautiskās sadarbības attīstības jomās.
Ekonomikas pārstāvju nedēļas programmā šogad īpaša uzmanība tika pievērsta inovācijām un zinātnes komercializācijai. Tās ietvaros dalībnieki apmeklēja arī Rīgas Tehnisko universitāti, iepazīstoties ar Latvijas kompetencēm aizsardzības, kosmosa, biomateriālu, mikroshēmu un kvantu tehnoloģiju jomās. Vizītes mērķis bija stiprināt ekonomikas pārstāvju izpratni par Latvijas augsto tehnoloģiju nozaru potenciālu un iespējām veicināt šo risinājumu starptautisko atpazīstamību un komercializāciju.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.