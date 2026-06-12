Glābējiem bijuši vairāki desmiti izsaukumu, lai novērstu vētras radītos draudus iedzīvotājiem
Vakardienas spēcīgais pērkona negaiss, kas šķērsoja Latviju, aiz sevis atstājis postažu. Vēja brāzmas ne vien lauzušas kokus, bloķējot dzelzceļa satiksmi, bet arī norāvušas jumtu katoļu baznīcai Bebrenē. Glābējiem aizvadītajā diennaktī nācies doties uz vairākiem desmitiem izsaukumu, lai novērstu stihijas radītos draudus iedzīvotājiem.
Kopumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītiem postījumiem bija saņēmis 26 izsaukumus, informēja dienests.
Visi izsaukumi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu jeb deviņi saņemti Latgalē, savukārt Vidzemē - astoņi, Zemgalē - pieci, bet Rīgā - četri.
Jau ziņots, ka Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāvis aptuveni divas trešdaļas jumta."Pasažieru vilciens" savukārt vēstīja, ka vēja postījumi vietām kavēja vilcienu kustību, jo koki bija krituši arī uz sliedēm.
Vakar Latviju no dienvidiem uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem šķērso pērkona negaiss. Sinoptiķi tika izplatījuši oranžo brīdinājumu, brīdinot par iespējamām spēcīgām lietusgāzēm, postošām vēja brāzmām un krusu.