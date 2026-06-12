Audi Nuvolari superauto, ko izgatavos ttikai 499 eksemplāros
Kopš 2024. gada, kad Audi pātrauca superautomašīnas R8 ražošanu, šķita, ka četru riņķu kāre uz eksotisku automašīnu konstruēšanu apdzisusi. Jaunais un ļoti ekskluzīvais superauto Nuvolari apliecina, ka Audi ir gatavs jauniem izaicinājumiem un sasniegumiem, tostarp konkurencei ar tādiem smagsvariem kā Ferrari un McLaren.
Zem Nuvolari pārsega slēpjas 4 litru V8 plug-in hibrīds, kas aizgūts no Lamborghini Temerario. Dzinējs ar divām turbīnām spēj sasniegt pat 10 000 apgriezienu minūtē, kas ir netipiski turbopūtes agregātiem. Benzīna agregātam palīdz trīs elektromotori, un kopējā sistēmas jauda sasniedz 1001 ZS, tātad krietni vairāk nekā tam pašam Temerario. Paātrinājums līdz 100 km/h ir vien 2,6 sekundes, bet maksimālais ātrums sasniedz 350 km/h.
Nuvolari aktīvo aerodinamiku iedvesmojuši Formula 1 automobiļi, tāpēc superauto projekts nostiprina saikni ar Audi F1 programmu. Arī automašīnas nosaukums saistīts ar sacīkstēm, jo iespaidīgais spēkrats nokristīts par godu leģendārajam 30. gadu sacīkšu braucējam Tacio Nuvolari. Jāpiemin, ka pirms 23 gadiem Audi uzbūvēja konceptauto ar tādu pašu nosaukumu un 600 ZS dzinēju no Lamborghini. Ja Nuvolari quattro tā arī palika vienā vienīgā eksemplārā, jauno Nuvolari paredzēts izlaist ierobežotā 499 automašīnu sērijā. Automašīnas sākuma cena ir 600 000 eiro.
Audi Nuvolari kļuvis par pirmo vācu zīmola automašīnu ar t.s. prognozējošo jeb predictive quattro pilnpiedziņas sistēmu. Zem oglekļa šķiedras virsbūves, kas reprezentē Audi jauno dizaina filozofiju slēpjas telpiskais jeb Audi Space Frame karkass. Titanium krāsa ir tā pati, kas izmantota Audi F1 mašīnu krāsojumā.
Nuvolari kabīne ir autobūves šedevrs, kas pilnībā orientēts uz braucēju. Krāsu akcenti atgādina 30. gadu slavenos Auto Union Type C sacīkšu auto. Digitālie risinājumu kabīnē apvienoti ar fiziskām vadības ierīcēm un īpaši piemeklētu, tumšu apdari, lai vadītājs varētu pilnībā koncentrēties uz braukšanu.