Raiņa muzejs "Jasmuiža" aicina uz meistarklasi “Lācītis no bērnības"
19. jūnijā plkst. 11.00 Raiņa muzejā "Jasmuiža" notiks mīksto rotaļlietu izgatavošanas meistarklase “Lācītis no bērnības”, kuras laikā interesentiem būs iespēja iepazīt senākas rotaļlietu darināšanas tradīcijas un pašiem izgatavot auduma lācīti.
Meistarklases dalībnieki apgūs vēsturiskas rotaļlietu šūšanas metodes. Lācīši tiks pildīti ar zāģu skaidām, kā tas tika darīts agrāk, sniedzot iespēju iepazīt tradicionālās amatniecības paņēmienus un roku darba vērtību. Nodarbība piemērota ikvienam, kurš vēlas radoši pavadīt laiku, radīt unikālu rotaļlietu sev vai dāvanai, kā arī iepazīt kultūras mantojuma elementus mūsdienīgā un aizraujošā veidā.
Meistarklase notiks Raiņa muzejā "Jasmuiža", Aizkalnē, Preiļu novadā. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 16. jūnijam pa tālruni 29427554. Dalības maksa pasākumā - 6 eiro.