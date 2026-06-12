Par nežēlīgu slepkavību reiz notiesātais Nikolajs Zikovs apģērbu veikalā pamanījis ko "smieklīgu"
Pirms vairāk nekā desmit gadiem Nikolaja Zikova vārds Latvijā kļuva zināms saistībā ar vienu no šokējošākajām slepkavībām valstī — kinoteātrī nošauto četru bērnu tēvu Aigaru Egli. Tagad par šo noziegumu notiesātais vīrietis atkal nonācis uzmanības centrā, sociālajos tīklos daloties ar, viņaprāt, “smieklīgu” atradumu apģērbu veikalā.
“Jāatzīst, ka ar humora izjūtu Podium veikala Teika Plaza administrācijai viss ir kārtībā,” vietnē “X” rakstīja Zikovs, pievienojot attēlu, kurā redzams apģērbu veikalā izvietots zirga manekens.
Jāatzīst, ka ar humora izjūtu Podium veikala Teika Plaza administrācijai viss ir kārtībā! 🤝 pic.twitter.com/99f6R0matd— Nikolajs Zikovs (@NickZikoff) June 11, 2026
Nikolaja Zikova vārds plašākai sabiedrībai kļuva zināms pēc traģēdijas, kas 2011. gada februārī satricināja Latviju. Rīgas kinoteātrī filmas “Melnais gulbis” seansa laikā pēc konflikta ar citu skatītāju tika nošauts četru bērnu tēvs Aigars Egle, kurš uz kino bija devies kopā ar savu nepilngadīgo meitu.
Kā vēlāk noskaidrojās izmeklēšanā, toreizējais jurists Zikovs un Egle pirms tam viens otru nepazina. Konflikts kinoteātra zālē sācies pēc tam, kad skatītāji Zikovam aizrādījuši par skaļu konfekšu maisiņa čaukstināšanu filmas laikā. Egle, kurš seansu skatījās kopā ar savu 13 gadus veco meitu, esot aizrādījis vairākkārt.
Saskaņā ar tiesas materiālos minēto konflikts pakāpeniski saasinājās — pēc vienas no versijām Egle paņēmis konfekšu maisiņu un nolicis to uz grīdas, savukārt Zikovs juties pazemots un vēlāk uzlējis viņam ūdeni. Pēc tam starp abiem vīriešiem izcēlās fizisks konflikts.
Īsi pirms filmas beigām kinoteātra zālē atskanēja šāvieni. Zikovs raidīja četras lodes Egles virzienā. Sākumā daļa skatītāju domāja, ka troksnis ir daļa no filmas skaņu celiņa, taču drīz vien zālē izcēlās panika.
Zikovs tika aizturēts notikuma vietā. Vēlāk tiesa viņu atzina par vainīgu slepkavībā un piesprieda 17 gadu cietumsodu. Medijos lieta tika plaši dēvēta par “kino slepkavību” un “popkorna slepkavības” lietu, jo konflikts sākotnēji tika saistīts ar šķietami sadzīvisku strīdu kinoteātra zālē.
Zikovs bija studējis Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Bijušie kursabiedri viņu raksturoja kā savdabīgu cilvēku un atcerējās, ka viņš uz lekcijām mēdzis ierasties ar ieroci pie sāna. Arī noziegumā izmantotais ierocis viņam piederēja legāli, turklāt Zikovam bija atļaujas vēl diviem ieročiem.
Interese par ieročiem atspoguļojās arī viņa akadēmiskajos darbos — tajos viņš aizstāvējis plašākas privātpersonu tiesības bruņoties. Vienlaikus viņa bijušais vidusskolas direktors Zikovu raksturoja kā pieklājīgu un centīgu jaunieti, kurš labi mācījies, iesaistījies skolas dzīvē un savulaik saņēmis Rīgas domes zelta stipendiju.
Pēc nozieguma Zikovs vairākus gadus pavadīja cietumā, bet 2024. gada vasarā tika pārvietots uz atklāta tipa cietumu. Pirmstermiņa atbrīvošanu viņš lūdzis vairākkārt, taču tiesa to līdz šim bija atteikusi. Tomēr viņa publicētais attēls no apģērbu veikala liek domāt, ka Zikovs, iespējams, varētu būt nonācis brīvībā.