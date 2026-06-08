Kailija Dženere demonstrē sievišķīgās aprises īpaši atklātā bikini
Realitātes TV zvaigzne Kailija Dženere atkal sakarsējusi sociālos tīklus. Iespaidīgās figūras īpašniece publiskojusi bikini bildītes no savām brīvdienām tropu pludmalē.
Kompānijas "Kylie Cosmetics" īpašniece Kailija Dženere publiskojusi fotogrāfijas, kur redzama peldkostīmā. Šoreiz viņa tērpusies vienā no savas kolekcijas miniatūrākajiem bikini komplektiem – tas ir maigi rozā divdaļīgais peldkostīms ar čūskādas apdruku un ārkārtīgi smalkām šņorītēm biksīšu sānos.
Viņas garie tumšbrūnie mati bija atstāti vaļēji un radīja mitru loku efektu, bet seju klāja nevainojams grims. Fotogrāfijas tapušas Tērksas un Kaikosu salās. Kailija uzņēmusi dažus selfijus pludmalē jaunajā rozā bikini komplektā, pievienojot baltu ziedu matos, lai radītu tropisko noskaņu. Citās fotogrāfijas Kailija redzama, sēžam uz dvieļa, gatava pieņemt saules peldes. Rokā viņa tur rozā beisbola cepurīti, kas ir saskaņota ar viņas pludmales stilu. Pie kājām redzama brūna salmu soma. Fotogrāfijai miljardiere pozē, nolaidusi skatienu.
Šīs fotogrāfijas seko īsi pēc tam, kad Kailija paziņoja par savas modes līnijas “Khy” jauno kolekciju. Viņa “Instagram” kontā vēstīja: "Dzimusi Losandželosā. Šī jaunā “Khy” kolekcija ir man ļoti personiska. Tā ir iedvesmota, izstrādāta, un gandrīz visa radīta šeit, Losandželosā. Es nevaru vien sagaidīt šo un visu, kas mums vēl ir priekšā šogad un nākotnē! .. no Losandželosas uz jebkuru vietu, kur jūs esat. xx [bučas] Kailija."
Modes zīmolu Kailija uzsāka 2023. gadā.
Nesen Kailija arī emocionāli atcerējās pirms daudziem gadiem tapušās šova “Keeping Up With The Kardashians” epizodes, skatoties tās kopā ar savu astoņgadīgo meitu Stormi. Podkāstā "Big Bro with Kid Cudi" viņa pastāstīja: "Es viņu apsēdināju un teicu: 'Mēs sākām šo televīzijas šovu, kad man bija tikai par vienu gadu vairāk nekā tev tagad, un tāpēc mēs šajā esam visi kopā.' Viņa pajautāja: 'Vai es varu to skatīties?' Un es teicu: 'Protams.' Pēc tam es biju tik emocionāla. Es nezinu, kas man notika, bet es gultā raudāju. Es nezinu, kāpēc tā ar mani notika."
Kailija, kurai bija deviņi gadi, kad viņa sāka filmēties Kardašjanu realitātes šovā, uzskata, ka iespējams tāpēc, ka viņa bija līdzīgā vecumā kā Stormi, kad sākās viņas TV pieredze. "Es domāju, ka varbūt tāpēc, ka mana meita ir tādā pašā vecumā kā biju es. Vai tāpēc, ka, redzot savu ģimeni, es jutos tik pateicīga par visu, ko mēs esam uzbūvējuši, bet arī skumstot par šo tuvības laiku, kad mēs visi dzīvojām zem viena jumta. Tas bija ļoti emocionāli. Es tikai nenojautu, ka reaģēšu tik spēcīgi.”
Kailijas Dženeres miniatūrie bikini
Realitātes zvaigzne, kurai ar bijušo partneri Trevisu Skotu ir arī četrus gadus vecs dēls Ērs, atzina, ka ir noraizējusies par to, kā slava ietekmēs viņas bērnus. "Kad Stormi būs 15 gadi, es nezinu, kā tikšu galā. Mēs nezinām, kā slava viņus ietekmēs, un tas ir ļoti biedējoši."