Miljardiere Kailija Dženere saņem asu kritiku par "caurejas līdzekļu" reklamēšanu saviem sekotājiem: "Tas ir ārkārtīgi bezatbildīgi!"
Kailija Dženere nonākusi fanu kritikas krustugunīs pēc tam, kad platformā “TikTok” reklamēja želejas veida “caurejas līdzekli”. Daudzi šo rīcību nodēvēja par bezatbildīgu.
28 gadus vecā skaistumkopšanas magnāte piedalījās uzņēmuma “Foodology” reklāmas video, popularizējot tā plašu ievērību guvušo produktu “Coleology Cutting Jelly”.
Televīzijas personības bagātība tiek lēsta aptuveni 900 miljonu ASV dolāru apmērā, un viņas biznesa panākumus pagājušajā mēnesī dziesmas “4 Raw” remiksā pieminēja arī draugs aktieris Timotijs Šalamē. Dziesmas rindās “Oskaram” nominētais aktieris saka: “Cenšos nopelnīt simt miljonus – meitenei jau ir miljards.”
Īsajā video Dženere redzama sarkanā lateksa kleitā, gatavojoties doties uz pielaikošanu, un atklāj, ka savā ikdienas rutīnā iekļāvusi “jaunu favorītu”. Pameklējot somiņā, divu bērnu māte izņem vairākas granātābolu garšas želejas paciņas, kas paredzētas svara kontrolei. Atverot vienu no tām, viņa parāda želeju un skaidro: “Šī nav parasta želeja – tā paredzēta gremošanai un vēdera pūšanās mazināšanai.” Dženere rūpīgāk aplūko produkta tekstūru un piebilst, ka sākusi to lietot, jo viņas Jaunā gada mērķis ir retāk našķoties.
Realitātes šova zvaigzne norāda, ka mazie “punktiņi” želejā ir čia sēklas, un tos pagaršo. “Ļoti garšīgi,” viņa saka, pirms vēlreiz demonstrē piegulošo mini kleitu un dodas uz pielaikošanu. Video turpinājumā Dženere redzama, sēžot automašīnā un turpinot baudīt sarkano želeju.
Saskaņā ar oficiālo tīmekļa vietni “Foodology” produkts “Coleology Cutting Jelly” ir izstrādāts, lai palīdzētu kontrolēt apetīti, ogļhidrātu vielmaiņu un ikdienas svaru.
Produkts satur Kambodžas garcīnijas ekstraktu, kas, kā norādīts, samazina apetīti, palīdz mazināt tauku uzkrāšanos un veicina svara regulēšanu bez sarežģītām procedūrām vai tabletēm. Želeju iespējams lietot kā daļu no sabalansēta uztura, vienlaikus veicinot gremošanu, zarnu darbību, ogļhidrātu kontroli un cukura līmeņa līdzsvaru asinīs.
Sociālo tīklu lietotāji vietnē “Reddit” aktīvi dalījās viedokļos par reklāmas video, kas pirms nedēļas nedēļā tika publicēts arī “Foodology” “TikTok” kontā.
Kāds lietotājs rakstīja: “Slavenībām ir tik bezatbildīgi reklamēt uztura bagātinātājus un caurejas līdzekļus. Ir tik daudz viegli ietekmējamu bērnu un pusaudžu, kuri tam noticēs un var nopietni kaitēt sev. Ne katra nauda ir laba nauda.”
Cits piebilda: “Cik tas ir apkaunojoši viņai,” savukārt vēl kāds komentēja: “Nevar būt, ka viņa pati to lieto.” “Smieklīgi, ka viņa apēda veselu kaudzi caurejas līdzekļu un tad nolēma doties ārpus mājas,” rakstīja vēl viens lietotājs. Cits piebilda: “Ja tie ir caurejas līdzekļi, kāpēc tos jāēd pirms došanās kaut kur ārā no mājas?” Savukārt kāds jautāja: “Viņa ir bagāta – nesaprotu, kāpēc viņai vispār jāreklamē caurejas līdzekļi.”
Tomēr bija arī tādi, kas aizstāvēja Dženeri, norādot: “Godīgi sakot, Korejā šādi produkti ir ļoti izplatīti – tas ir korejiešu ražojums.” Kāds cits atgādināja: “Viņas māsas savulaik reklamēja ‘plakana vēdera’ tējas, un tagad viņa reklamē caurejas želeju. Vai tas nav tas pats trends no 2016. gada? Atceros, cik populāra toreiz bija tēja plakanam vēderam.”
Vēl kāds fans uzsvēra: “Es nedomāju, ka tas patiesībā ir caurejas līdzeklis – drīzāk apetīti mazinošs produkts.”