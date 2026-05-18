Vai Kailija Dženere baidās zaudēt Timotiju Šalamē? Pie vainas dīvains ticējums
Jau gadiem ilgi klīst nostāsts par tā dēvēto “Met Gala” lāstu, kas mēdzot piemeklēt slavenību pārus. Tā vien šķiet, ka skaistumkopšanas magnāte un miljardiere Kailija Dženere to uztver nopietni.
Kardašjanu klana jaunākās atvases Kailijas Dženeres pagātnē ir vairākas neveiksmīgas attiecības. Tagad viņa jau trīs gadus ir kopā ar talantīgo aktieri Timotiju Šalamē un šķiet atradusi meklēto laimi. Kailijas nesenā rīcība likusi faniem aizdomāties, ka viņa patiesi baidās zaudēt Timotiju, jo ir gatava ņemt vērā pat māņticīgus brīdinājumus par iespējamu neveiksmi attiecībās.
Kailija Dženere un Timotē Šalamē raisījuši jaunu ažiotāžu pēc tam, kad plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņa, ka viņi esot izvairījušies kopā doties uz “Met Gala” pasākumu kāda dīvaina slavenību ticējuma dēļ.
Runa ir par tā dēvēto “Met Gala lāstu” — populāru interneta teoriju, kas vēsta, ka pāri, kuri pasākumu apmeklē kopā, vēlāk mēdz izšķirties.
Lai gan tam nav nekādu pierādījumu, daudzi fani šai teorijai joprojām tic un katru gadu to aktīvi apspriež sociālajos tīklos.
Kā vēsta avoti, Dženere nevēlējās apmeklēt 2026. gada pasākumu kopā ar Šalamē tieši šī savādā ticējuma dēļ.
Viņa esot kļuvusi piesardzīga par šo māņticību pēc tam, kad iepriekš prestižo “Met Gala” balli apmeklēja kopā ar tā laika partneri Trevisu Skotu un vēlāk patiešām izšķīrās.
Šogad Kailija uz pasākumu ieradās viena, tērpusies dizaineru radītā vakarkleitā, bet Šalamē vakaru pavadīja vērojot basketbola spēli citviet Ņujorkā.
Viņu atsevišķā iziešana sabiedrībā ātri piesaistīja interneta lietotāju uzmanību un raisīja jaunas runas par pāra attiecībām un izvēli publiskos pasākumos neparādīties kopā.
Pāris ir romantiski saistīts kopš 2023. gada aprīļa, un abi vairākkārt redzēti kopā dažādos pasākumos, tomēr šķiet, ka īpaši nozīmīgus publiskus vakarus viņi joprojām lielākoties izvēlas pavadīt atsevišķi.
Ne Kailija Dženere, ne Timotijs Šalamē publiski nav komentējuši šīs runas, taču “Met Gala lāsta” teorija atkal kļuvusi par vienu no apspriestākajiem tematiem fanu vidū.