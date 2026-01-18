Kendala Dženere atklāti runā par plastikas ķirurģiju
Pēc gadiem ilgušām publiskām spekulācijām Kendala Dženere beidzot atklāti pastāstījusi, kādas kosmētiskās procedūras viņa patiesībā ir veikusi un kādas - nē.
Nesen viesojoties podkāstā “In My Dreams”, 30 gadu vecā realitātes šova zvaigzne un modele sniedza atbildi uz plaši izplatītajām baumām par plastisko ķirurģiju un atklāja patiesību par savu skaistuma ceļu.
Dženere uzsvēra, ka, neraugoties uz interneta vidē pastāvīgajām runām, viņa nekad nav ķirurģiski uzlabojusi sejas vaibstus. Šova “Keeping Up with the Kardashians” bijusī dalībniece sarunā ar podkāsta vadītāju Ouvenu Tīlu sacīja: “Man nekad nav veikta plastikas operācija sejai. Nav nekas darīts. Kā jau teicu, vienīgais, ko esmu veikusi divas reizes, ir neliela botoksa devu injekcijas pierē,” Kendala atklāja podkāstā.
“Man tas neiepatikās, un joprojām nepatīk,” viņa piebilda. “Reizēm es par to iedomājos, bet tad saprotu — manas uzacis ir diezgan taisnas un zemu virs acīm, un man patiesībā ļoti patīk sejas kustīgums, kas man ir.” Papildus tam modele ir veikusi ar trombocītiem bagātinātas plazmas (PRP) injekcijas, kurās tiek izmantotas paša pacienta asinis, lai veicinātu ādas atjaunošanos.
Dženere kritizēja tendenci, ka sertificēti ārsti un sociālo tīklu komentētāji detalizēti analizē slavenību sejas, pārliecinoši apgalvojot, ka zina, kādas procedūras konkrētā persona ir veikusi. Pēc viņas domām, šāda prakse var nodarīt ļaunumu, īpaši jaunajiem faniem, kuri var sākt salīdzināt sevi ar nereāliem skaistuma standartiem, balstoties uz nepārbaudītiem komentāriem, ko izplata tīmeklī.