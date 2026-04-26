Kailija Dženere izģērbjas līdz krūšturim, izrādot savu miljona dolāru vērto rokassomu kolekciju
Kardašjanu klana jaunākā pārstāve miljardiere Kailija Dženere atrādījusi faniem savu ekskluzīvo rokassomiņu kolekciju, iepozējot pie tās melnā krūšturī un biksēs ar pazeminātu jostasvietu.
28 gadus vecā ASV realitātes šovu zvaigzne vienmēr lutina fanus ar “karstiem” attēliem. Šomēnes uzņēmēja pozēja fotogrāfijai bez topiņa, reklamējot savu jauno “Khy” kolekciju. Un tagad viņa atkal savā “Instagram” blogā publiskojusi virkni juteklisku bildīšu. Šoreiz tērpusies melnā krūšturī un pieskaņotās biksēs ar pazeminātu jostasvietu.
Dažos attēlos zīmola “Kylie Cosmetics” dibinātāja redzama pavedinošās pozās uz sofas, jutekliski izliektu augumu un ar iekārdinošu skatienu veroties kamerā.
Savukārt citi ir selfiji, kas tapuši pie spoguļa un bagātniecei fonā redzama viņas iespaidīgā “Birkin” rokassomu kolekciju. To vērtība tiek lēsta viena miljona ASV dolāru apmērā. Savu fotogrāfiju sēriju Kailija parakstījusi vārdiem: “Vai tad meitene nevar izklaidēties?” un tekstu papildinājusi ar rozā bantītes emocijzīmi.
Paziņojot par savu “Khy” kolekciju pagājušajā nedēļā, viņa soctīklos pie fotogrāfijas rakstīja: "Dzimusi Losandželosā. Šī jaunā “Khy” kolekcija ir man ļoti personiska. Tā ir iedvesmota, izstrādāta, un gandrīz visa radīta šeit, Losandželosā. Es nevaru vien sagaidīt šo un visu, kas mums vēl ir priekšā šogad un nākotnē! .. no Losandželosas uz jebkuru vietu, kur jūs esat. xx [bučas] Kailija."
Par “Khy” kolekciju viņa teic: "Džinss bija viens no šīs kolekcijas sākuma punktiem. Viens no mūsu visvairāk pārdotajiem produktiem, un kaut kas, ko mēs zinājām, ka gribam turpināt attīstīt ar “Khy”. Izgatavots no 100% amerikāņu džinsa un pabeigts šeit, Losandželosā."
Nesen viņa izplūda asarās, skatoties šova “Keeping Up with the Kardashians” epizodes kopā ar savu astoņus gadus veco meitu Stormi. Podkāstā "Big Bro with Kid Cudi" viņa pastāstīja: "Es viņu apsēdināju un teicu: 'Mēs sākām šo televīzijas šovu, kad man bija tikai par vienu gadu vairāk nekā tev tagad, un tāpēc mēs šajā esam visi kopā.' Viņa pajautāja: 'Vai es varu to skatīties?' Un es teicu: 'Protams.' Pēc tam es biju tik emocionāla. Es nezinu, kas man notika, bet es gultā raudāju. Es nezinu, kāpēc tā ar mani notika."
Kailija, kurai bija deviņi gadi, kad viņa sāka filmēties Kardašjanu realitātes šovā, uzskata, ka iespējams tāpēc, ka viņa bija līdzīgā vecumā kā Stormi, kad sākās viņas TV pieredze. "Es domāju, ka varbūt tāpēc, ka mana meita ir tādā pašā vecumā kā biju es. Vai tāpēc, ka, redzot savu ģimeni, es jutos tik pateicīga par visu, ko mēs esam uzbūvējuši, bet arī skumstot par šo tuvības laiku, kad mēs visi dzīvojām zem viena jumta. Tas bija ļoti emocionāli. Es tikai nenojautu, ka reaģēšu tik spēcīgi.”
Realitātes zvaigzne, kurai ar bijušo partneri Trevisu Skotu ir arī četrus gadus vecs dēls Ērs, atzina, ka ir noraizējusies par to, kā slava ietekmēs viņas bērnus. "Kad Stormi būs 15 gadi, es nezinu, kā tikšu galā. Mēs nezinām, kā slava viņus ietekmēs, un tas ir ļoti biedējoši."