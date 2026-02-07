Kailija Dženere parāda sensacionālu tērpu ar krūšturi no granātābola sēkliņām
Gadu gaitā Kailija Dženere uzvilkusi ne vienu vien spārnotas radošās fantāzijas iespaidā tapušu tērpu. Reklamējot savu kosmētikas zīmolu “Kylie Cosmetics”, viņa nekad nav slāpējusi savu iztēli, taču šoreiz pārspējusi pati sevi.
Kailija Dženere preču klāstā iekļāvusi pavisam jaunu produktu – lūpu sviestu ar granātābolu aromātu un toni. Atzīmējot tā nonākšanu tirgū, kosmētikas magnāte publiski parādījusies savā līdz šim ekstravagantākajā tēlā: daļēji caurspīdīgā miesas krāsas kleitā ar korsetes daļu, ko rotā simtiem granātābolu sēkliņu, vizuāli radot iespaidu, ka miljardieres augumu sedz tikai granātābola sēkliņu krūšturis.
Runājot par zīmola kampaņu filmēšanu, no Kailijas Dženeres noteikti var šo to pamācīties. Fotosesijas laikā realitātes šova zvaigzne izskatījās teju sirreāli, prezentējot jauno lūpu sviestu šajā uzmanību piesaistošajā tērpā. Zīmola ierakstā platformā “X” (iepriekš “Twitter”) bija lasāms: “Mūsu atzinību guvušais lūpu sviests tagad pieejams JAUNĀ – granātābola – aromātā un tonī.”
Kailija savu avangarda tēlu papildināja ar augšup saņemtiem matiem un sārtu lūpu krāsu, kas pieskaņota sēkliņu tonim.
Nav pārsteigums, ka fotogrāfijas izraisīja lielu ažiotāžu sociālajos tīklos. Kāda fane zīmola “Instagram” kontā komentēja: “Tu esi tik burvīga”, bet cita nosauca Kailiju par “ikonisku”.