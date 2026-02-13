Kailija Dženere dalās, kādu pārsteidzošu 5000 dolāru vērtu lietiņu viņa uzdāvināja sev pirms Valentīndienas
Uzņēmēja un realitātes šova zvaigzne Kailija Dženere izlēmusi sevi palutināt pirms Valentīndienas, uzdāvinot sev 5000 dolāru (aptuveni 4122 eiro) vērtu dāvanu, un neslēpj, ka ir laimīga, ka spēj sevi šādi iepriecināt.
Kailija Dženere šobrīd ir attiecībās ar aktieri Timotiju Šalamē, bet kāpēc, lai gan viņa gaidītu, ka viņas otrā pusīte uzdāvinās viņai to, ko viņa vēlas, ja viņa pati var to izdarīt?
Kailija Dženere iegādājusies kristāliem izrotātu "Ashna Mehta Bag Bijoux" aksesuāru, kas izskatās pēc viņas kosmētikas zīmola "Kylie Lip Kit" logotipa lūpām, ko var pievienot viņas "Hermès Himalayan Birkin" somai. "Ashna Mehta Bag Bijoux" zīmola mājaslapā norādīts, ka šāds rotājums ir rokām taisīts no dzelteniem un dabīgiem dimantiem (18k). Kaut gan summa šai dāvanai nekur netiek norādīta, "E news" lēsta, ka šo aksesuāru Kailija iegādājusies par 5000 dolāru.
Kailija pie somiņas ir piestiprināti vēl divi burti - "KJ". Apskatot cenas "Ashna Mehta Bag Bijoux" mājaslapā, viens dimantiem rotāts burts, ko var piestiprināt "Birkin" somai, maksā 4990 dolārus (aptuveni 4114 eiro).
Publicētajā ziņā "Instagram" realitātes šova zvaigzne raksta: "Daudz laimes Valentīndienā man, esmu kā traka pēc šī aksesuāra."