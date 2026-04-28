Princis Harijs atkal uzmanības centrā - viņa vizīte Ukrainā var saasināt spriedzi ar karalisko ģimeni
Princis Harijs ar negaidītu vizīti Ukrainā atkal nonācis uzmanības centrā — šoreiz ne tikai tāpēc, ka Kijivā tikās ar ievainotiem karavīriem, bet arī tāpēc, ka viņa brauciens sakritis ar brīdi, kad britu monarhija cenšas demonstrēt vienotību starptautiskā līmenī.
Kāds eksperts apgalvo, ka prinča Harija nesenā negaidītā vizīte Ukrainā raksturo Saseksas hercoga uzvedības modeli. Pēkšņais brauciens, kura laikā Harijs Kijivā tikās ar ievainotiem karavīriem, raksturots kā “liels žests”, kas var novest pie “nekārtīgām sekām”.
PR un mediju eksperts Čads Teikseira laikrakstam “Daily Express” sacīja: “Pati vizīte ir spēcīgs solis; to neviens neapšauba. Taču tās laiks visu sarežģī.”
Viņš piebilda: “Monarhija cenšas demonstrēt vienotību uz pasaules skatuves, bet Harijs to atkal pārvērš ģimenes drāmā. Tas ir tas pats modelis — liels žests, nekārtīgas sekas.”
Vizītes laikā Ukrainā Harijs uzsvēra, ka viņš “vienmēr būs daļa no karaliskās ģimenes”. Divu dienu vizītes noslēgumā viņš ITV News sacīja: “Es šeit strādāju, darot lietas, kurām esmu dzimis. Un man patīk to darīt.”
Vizītes laikā Ukrainā Harijs ieradās Kijivā, kur piedalījās Kijivas Drošības forumā un teica uzrunu par kara cilvēcisko cenu, ievainoto karavīru atlabšanu un starptautiskā atbalsta nozīmi Ukrainai. Viņš tikās ar Ukrainas militārpersonām, tostarp karā smagi ievainotiem karavīriem, kā arī cilvēkiem, kuri saistīti ar viņa izveidoto “Invictus Games” fondu. Harijs jau ilgstoši izmanto šo platformu, lai pievērstu uzmanību ievainotu veterānu rehabilitācijai, mentālajai veselībai un atgriešanās procesam pēc dienesta.
Kijivā Saseksas hercogs arī aicināja pasauli nezaudēt uzmanību Ukrainas karam un uzsvēra, ka turp devies nevis kā politiķis, bet kā bijušais karavīrs un humānās palīdzības atbalstītājs. Viņš norādīja, ka vēlas atgādināt sabiedrībai, ar ko ikdienā saskaras Ukraina, un atbalstīt tos, kuri smagos apstākļos palīdz karā cietušajiem.
Harija programma bija saistīta arī ar “HALO Trust” — atmīnēšanas labdarības organizāciju, kuru savulaik atbalstīja viņa māte princese Diāna. Vizītes laikā viņš turpināja akcentēt gan mīnu draudus, gan nepieciešamību palīdzēt cilvēkiem, kuru dzīvi karš ir neatgriezeniski mainījis. Šī bija jau trešā Harija vizīte Ukrainā kopš pilna mēroga kara sākuma; iepriekš viņš bijis arī Ļvivā un Kijivā, kur apmeklēja rehabilitācijas projektus un tikās ar veterāniem.