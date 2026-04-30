Šova "Ģimene burkā" zvaigzne Agrita Bindre pieķer bijušo draugu Jāni saltos melos
Pēc tam, kad realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Agrita Bindre pielika punktu savai kopdzīvei ar draugu Jāni, gaismā nākuši jauni apstākļi.
Konflikts saasinājās brīdī, kad Jānis izvairījās no vizītes pie attiecību speciālista, apgalvojot, ka ir hospitalizēts. Tomēr Agrita guvusi pierādījumus, ka stāsts par slimnīcu bijis vien izdomājums. Viņas pārliecību stiprinājušas arī citas sievietes, kuras dalījušās ar brīdinošu informāciju par vīrieša divkosību. Redzot Jāņa aktivitātes internetā un jūtot apdraudējumu, Agrita apsver iespēju meklēt tiesībsargājošo iestāžu palīdzību, lai pasargātu savu privāto telpu.
Iepriekš izskanēja informācija, ka eksperts Kristaps Ozoliņš mēģināja tikties ar Jāni, lai uzklausītu viņa viedokli par notikušo. Lai gan sākotnēji vīrietis pauda gatavību runāt atklāti, vēlāk viņš no šīs ieceres atkāpās. Izmantojot dažādas atrunas – sākumā par komandējumu uz Poliju, bet vēlāk par pēkšņām veselības problēmām –, viņš tikšanos atcēla. Šauboties par teiktā patiesumu, Agrita izlēma rīkoties, sakot: "Principā, nav jau tā, ka viņš man ir vienaldzīgs cilvēks. Es domāju vienkārši uzzvanīt, noskaidrot, vai tiešām viņš ir slimnīcā." Sazinoties ar slimnīcas informācijas centru un pārbaudot datus par pacientu uzņemšanu, tika saņemts noraidošs paziņojums: "Nē, nebūs tāds mums!" Uzzinātais fakts par meliem Agritā izraisīja spēcīgu reakciju. Viņu šokēja vīrieša gatavība manipulēt ar tik sensitīvu tēmu kā veselība. Savos pārdzīvojumos viņa dalījās ar Esteri, bet vēlāk savu sašutumu apkopoja šādā atziņā: "Es esmu šokā par to, ka viņš var melot par to, ka viņš atrodas slimnīcā. Nu, par ko, par ko? Bet, nu, ne jau par to, ka esi slimnīcā. Vecīt, saņemies! Veselība un dzīvība – tā ir vispār dārgākā lieta uz pasaules."
Sākotnēji sieviete pieļāva, ka vīrieša veselības pasliktināšanās varētu būt emocionāla reakcija uz to, ka viņa bloķējusi jebkādu saziņu telefonā. Tomēr atklātie meli kļuva par pēdējo pilienu viņas pacietības mērā, liekot saprast, ka šīm attiecībām nav nākotnes: "Labi, es ļoti gribu ar šo visu pielikt tādu treknu punktu tam visam, tiešām! Lai tiek galā ar saviem uzskatiem, ar savu rīcību, saviem plāniem, solījumiem un visu pārējo."
Arī Estere neslēpj savu nostāju, norādot uz Jāņa neprognozējamo rīcību pēdējā laikā: "Nu, pēdējā laikā viņa rīcība bija liela neadekvāta, un es nevienam cilvēkam nenovēlētu izjust to, ko izjuta Agrita." Situāciju dīvainu padara Jāņa publiskie mīlestības apliecinājumi sociālajos tīklos, kur zem Agritas bildēm parādījās ieraksti: "Mīlu tevi, sirsniņ!". Taču šīm maiguma izpausmēm ātri sekoja citu sieviešu reakcija, kas Agritu brīdināja par vīrieša patiesajiem nolūkiem. Viņa atklāj: "Citas meitenes apakšā raksta: "Tu jau daudzas mīli!" Tas bija vienkārši...kad es ieraugu tādus komentārus! Tajā pašā laikā man zvana kaut kādas beibes un saka, ka viņš viņām ir zvanījis."
Pati Agrita tagad ir pārliecināta, ka visi piedāvājumi par kopīgām brīvdienām un SPA apmeklējumiem bija tikai kārtējā viltība: "Haltūrā Polijā, visticamāk, viņš noteikti nebija un pat nebija plānojis nekur doties. Viņš piedāvāja man atbraukt, braukt uz SPA tur vēl kaut kur, dažādus piedāvājumus izteica. Tā kā es pieļauju domu, ka tās bija tikai kārtējās atrunas un kārtējie meli!" Šobrīd Agritas prioritāte ir drošība. Viņa plāno oficiāli vērsties policijā, lai panāktu aizliegumu bijušajam partnerim tuvoties viņas ģimenei.