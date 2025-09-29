VIDEO: šova "Ģimene burkā" zvaigzne Agrita Bindre stāsta, kāds ir viņas sapņu vīrietis
Raidījuma "Ģimene burkā" skatītāji jau vairākas sezonas seko līdzi četru bērnu mammas Agritas gaitām un viņas ceļojumam attiecību pasaulē. Šajā sezonā viņai palīgā nāk attiecību treneris Kristaps Ozoliņš, kurš mudina Agritu skaidri definēt - kāds tad īsti ir viņas sapņu vīrs.
Agrita atzīst, ka viņai svarīgākais ir ne tikai vārdi, bet arī darbi: "Tu vari teikt vārdos: "Es tevi mīlu", bet, ja tam neseko cieņpilna rīcība vai cieņpilni gājieni, tad tie ir tikai vārdi." Galvenā īpašība, ko Agrita sagaida no vīrieša, ir atbildības uzņemšanās – viņa stāsta, ka līdz šim tieši šī tēma viņai bijusi vissarežģītākā. Lai arī viņa pati ir enerģiska un mērķtiecīga, Agrita vēlas, lai partneris spētu uzņemties lielāku atbildības daļu.
Tāpat ir svarīga uzklausīšana un sapratne – viņai ir svarīgi, lai vīrietis spētu pieņemt un nekritizēt. Neiztikt arī bez uzticības un elastības, jo tieši uzticība ir pamatvērtība, bet tikpat nozīmīgi ir spēt pielāgoties dažādām dzīves situācijām. Viņas vīrietim ir jābūt arī atsaucīgam un mērķtiecīgam, jo Agrita augstu vērtē darbīgumu, taču ar nosacījumu, lai tas nepārvēršas darbaholismā.
Agrita atklāj, ka šī brīža draugs atbilst daļai no viņas vēlmēm, bet ne visām: "Šobrīd esošais draugs daļai no šīm īpašībām atbilst, kaut kādas daļas nav, bet tur jau ir stāsts par to, kāds ir mans redzējums uz cilvēku, vai mēs neuzliekam viņam pārāk daudz, pieņemam viņu tādu, kāds viņš ir."