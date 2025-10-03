Šova "Ģimene burkā" zvaigzne Agrita Bindre par aizvadīto dzimšanas dienu: "Sēdēju, un man bira asaras…"
Raidījumā “Ģimene burkā” Bindru ģimenē ciemos ierodas eksperts Kristaps, lai ar Agritu pārrunātu uzdoto uzdevumu par sapņu vīru. Agrita atzīst, ka uzdevums nav bijis viegls. Sarunā atklājas arī dziļākas sajūtas - Agrita bieži nejūtas novērtēta ne mājās, ne darbā, ne attiecībās, un pat viņai pašai grūti pateikt, kas palīdzētu to mainīt.
Agrita ekspertam atklājas, ka savā dzimšanas dienā sēdējusi un domājusi: "Viss taču ir forši, ir tik daudz apsveikumu, mīļotie cilvēki ir apkārt, bet es sēdēju un man bira asaras par to, ka es nejūtos novērtēta. Atgriežos atkal pie tā paša - vārdi ir viens, bet laikam tās darbības ir pietrūkušas." Agrita ekspertam atsauca atmiņā savu transformācijas sākuma laiku, neslēpjot, ka pašvērtējums pieauga, bet šobrīd tas atkal ir krietni mazinājies. Viņas galvā ir jautājumi un iezagušies arī mazvērtības kompleksi: "Ko tad es, es jau neko, kas tad es, es jau nekas..."
Eksperts vaicāja, kāpēc pašvērtējums ir mazinājies, ja transformācijas sākuma posmā tas auga viņas pašas sasniegumu dēļ. Agrita atzīst, ka apkārtējo cilvēku attieksme, arī darba un attiecību nesakārtotā joma, ir izraisījusi šīs domas: "Man šķiet, ka es daru daudz, bet mani nenovērtē. Arī mājās es jūtos tāpat – ka es visu velku, daru, bet visu laiku kaut kas ir par maz un nāk pārmetumi. Atkal nav tā novērtējuma. Nekur es šobrīd nejūtos novērtēta." Agrita domā, ka, ja kaut viena no šīm jomām tiktu sakārtota, arī citas jomas sakārtotos. Eksperts Agritai iesaka pārvērtēt pienākumu sadali ģimenē, lai līdzsvars būtu taisnīgāks.
Kā zināms, pirms dažiem gadiem četru bērnu mamma Agrita nolēma spert drosmīgu soli un mainīt savu dzīvi – pēc ievērojamas svara samazināšanas viņa veica bariatrijas operāciju. Šobrīd, zaudējusi iespaidīgu kilogramu skaitu, viņa atzīst, ka šis panākums vairs nesniedz iepriekšējo gandarījuma sajūtu.