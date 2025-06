Lai sakārtotu privāto dzīvi, šova "Ģimene burkā" zvaigzne Agrita Bindre prasa padomu Taro kārtīm

Jau pirmās kārtis parāda, ka attiecības ar Jāni īsti uz neko labu neved. Sanita stāsta: "Kārtis mums ļoti spilgti norāda uz to, ka būs sāpes, nodevība un beigas. Spēcīgs signāls par attiecību krīzi vai noslēgumu. Šī ir viena no smagākajām kārtīm! Jau ir bijis kāds sāpīgs moments un vēl var būt, ja tu to neapstādināsi. Kārtis norāda uz aiziešanu!"